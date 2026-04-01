भिवानी में सूक्ष्म सिंचाई मेला: उन्नत सिंचाई उपकरणों को पसंद कर रहे किसान, 80 से ज्यादा स्टॉलों पर भारी भीड़
भिवानी में चल रहे सूक्ष्म सिंचाई मेला में उन्नत सिंचाई उपकरणों को किसान पसंद कर रहे हैं
Published : April 1, 2026 at 2:32 PM IST
भिवानी: जिला के तोशाम कस्बे में आयोजित तीन दिवसीय सूक्ष्म सिंचाई मेले में प्रदेश भर के किसान सिंचाई की विभिन्न नई तकनीकों को सीखने के लिए पहुंच रहे हैं. इरीगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और हरियाणाा इरीगेशन एसोसिएशन के संयुक्त तत्त्वावधान में मेले का आयोजन किया जा रहा है.
कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन: प्रदर्शनी में 80 के लगभग स्टॉलों के साथ नवीनतम तकनीकों से युक्त सूक्ष्म सिंचाई के यंत्र प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं, जहां पहुंचकर किसान लगातार जानकारी ले रहे हैं. सूक्ष्म सिंचाई वह विधि है, जिसमें कम से कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाता है. इसके साथ ही फर्टिलाईजर का प्रयोग भी कम से कम रहता है. इससे किसान की लागत कम आती है और उसका उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होती है.
ड्रिप सिस्टम किसानों के लिए लाभकारी: सूक्ष्म सिंचाई मेले के दूसरे दिन मेले में जुटे किसानों ने बताया कि उन्होंने मेले में पहुंचकर यहां प्रदर्शित किए जा रहे मिनी शिप्रिकंलकर रॉड, फ्लश वॉल, एचडीपीई पाईप, मिनी ट्यूब, सर्विस शैडल, पीतल व जिंक नोजल, रेन गन सहित कृषि में उपयोग होने वाले यंत्रो के बारे में जानकारी ली. उनका कहना है कि आज के समय में आधुनिक सिंचाई प्रणालियां जैसे मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रही हैं.
जल संकट से निपटने में मददगारः इस मौके पर गांव खावा के किसान सतबीर का कहना है कि "इनसे पानी की बचत होती है, मेहनत कम लगती है और फसल को समय पर उचित मात्रा में पानी मिलता है, जिससे पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है. इसलिए यह एक बहुत ही उपयोगी और प्रभावी प्रणाली है, जिसे अपनाने से किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है." वहीं गांव नागल के किसान का कहना है कि दिन प्रतिदिन जमीन का पानी काफी नीचे चला गया है. पानी की काफी कमी हो गई है. ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, कम पानी में बेहतर खेती कैसे की जाए.
पानी की बर्बादी रोकने में मददगारः एक किसान ने कहा कि अगर हम पारंपरिक तरीके से खेतों में पानी देते हैं, तो न सिर्फ पानी की बर्बादी होती है, बल्कि समय भी ज्यादा लगता है. वहीं अगर हम मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप तकनीक का उपयोग करें, तो इससे समय की बचत होती है और हर फसल को समय पर और सही मात्रा में पानी मिलता है. इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है. किसानों को लगभग 15 से 20 प्रतिशत तक अधिक लाभ मिलता है, और कई फसलों में यह लाभ इससे भी ज्यादा हो सकता है.
अटल भूजल योजना जल संरक्षण में मददगारः हरियाणा में अटल भूजल योजना के तहत भी पानी बचाने और माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने का काम हो रहा है. मेरी फसल, मेरा ब्यौरा जैसे सिस्टम से किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और वे आधुनिक तकनीकों की ओर बढ़ रहे हैं.
गाजर की खेती में पानी का संतुलन जरूरीः किसानों ने बताया कि क्षेत्र में खासकर गाजर की बुआई ज्यादा होती है. गाजर की फसल में पानी का संतुलन बहुत जरूरी होता है. अगर हम पारंपरिक तरीके से पानी देते हैं, तो फसल खराब होने का खतरा रहता है. लेकिन अगर मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करें, तो यह एक वरदान साबित होता है. इससे न सिर्फ पानी की बचत होती है, बल्कि उत्पादन भी बेहतर होता है और किसानों को 50 प्रतिशत तक अधिक लाभ मिल सकता है.
सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से 80 प्रतिशत तक पानी की बचतः वहीं कृषि विशेषज्ञ आदेश के अनुसार, "सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के माध्यम से पानी सीधे फसल की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे लगभग 70 से 80 प्रतिशत तक पानी की बचत संभव है. इसके साथ ही फसल को समय पर और उचित मात्रा में सिंचाई मिलने से उसकी गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होता है. सरकार भी किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है."
50 से 100 फीसदी तक सब्सिडीः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर सामान्य किसानों को लगभग 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के किसानों को 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा, पॉलीहाउस जैसी योजनाओं में एससी/एसटी वर्ग के लिए 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है.