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भिवानी में सूक्ष्म सिंचाई मेला: उन्नत सिंचाई उपकरणों को पसंद कर रहे किसान, 80 से ज्यादा स्टॉलों पर भारी भीड़

तोशाम कस्बा में तीन दिवसीय सूक्ष्म सिंचाई मेला ( Etv Bharat )

भिवानी: जिला के तोशाम कस्बे में आयोजित तीन दिवसीय सूक्ष्म सिंचाई मेले में प्रदेश भर के किसान सिंचाई की विभिन्न नई तकनीकों को सीखने के लिए पहुंच रहे हैं. इरीगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और हरियाणाा इरीगेशन एसोसिएशन के संयुक्त तत्त्वावधान में मेले का आयोजन किया जा रहा है. कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन: प्रदर्शनी में 80 के लगभग स्टॉलों के साथ नवीनतम तकनीकों से युक्त सूक्ष्म सिंचाई के यंत्र प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं, जहां पहुंचकर किसान लगातार जानकारी ले रहे हैं. सूक्ष्म सिंचाई वह विधि है, जिसमें कम से कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाता है. इसके साथ ही फर्टिलाईजर का प्रयोग भी कम से कम रहता है. इससे किसान की लागत कम आती है और उसका उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होती है. उन्नत सिंचाई उपकरणों को पसंद कर रहे हैं किसान (Etv Bharat) ड्रिप सिस्टम किसानों के लिए लाभकारी: सूक्ष्म सिंचाई मेले के दूसरे दिन मेले में जुटे किसानों ने बताया कि उन्होंने मेले में पहुंचकर यहां प्रदर्शित किए जा रहे मिनी शिप्रिकंलकर रॉड, फ्लश वॉल, एचडीपीई पाईप, मिनी ट्यूब, सर्विस शैडल, पीतल व जिंक नोजल, रेन गन सहित कृषि में उपयोग होने वाले यंत्रो के बारे में जानकारी ली. उनका कहना है कि आज के समय में आधुनिक सिंचाई प्रणालियां जैसे मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रही हैं. जल संकट से निपटने में मददगारः इस मौके पर गांव खावा के किसान सतबीर का कहना है कि "इनसे पानी की बचत होती है, मेहनत कम लगती है और फसल को समय पर उचित मात्रा में पानी मिलता है, जिससे पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है. इसलिए यह एक बहुत ही उपयोगी और प्रभावी प्रणाली है, जिसे अपनाने से किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है." वहीं गांव नागल के किसान का कहना है कि दिन प्रतिदिन जमीन का पानी काफी नीचे चला गया है. पानी की काफी कमी हो गई है. ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, कम पानी में बेहतर खेती कैसे की जाए.