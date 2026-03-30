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चमोली में मशरूम उत्पादन से किसान सुधार रहे आर्थिकी और सेहत, जानिए इस सुपरफूड के फायदे

गैरसैंण: चमोली जिले के गैरसैंण के अंतर्गत मेहलचौरी उद्यान सचल दल केंद्र की पहल से स्थानीय काश्तकार सुपरफूड में शामिल मशरूम का बेहतरीन उत्पादन कर आजीविका को बढ़ाने के साथ ही अपनी सेहत भी सुधार रहे हैं. उद्यान सचल केंद्र के चलते काश्ताकारों की ओर से सफेद बटन मशरूम का बेहतरीन उत्पादन किया जा रहा है, जिसके चलते मेहलचौरी केंद्र पर आजकल मशरूम उत्पादन के लिए इच्छुक अन्य काश्ताकार भी बड़ी संख्या में पंहुचकर जानकारी ले रहे हैं.

सीमित संसाधनों के बावजूद किसानों ने यहां के प्रभारी आशीष कुमार और फील्ड सहयोगी मनोहर सिंह नेगी की देखरेख में बताई गई वैज्ञानिक तकनीक से मशरूम उत्पादन कर अपनी आय में वृद्धि की है. वहीं, कई काश्तकार अपने पारिवारिक उपयोग के लिए उत्पादन कर ताजे मशरूम से सेहत को सुधार रहे हैं.

सेहत के लिए फायदेमंद मशरूम: सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मशरूम में प्रोटीन, विटामीन ,फायवर व विभिन्न खनिजों के साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बेहतरीन श्रोत माना जाता है, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, हृदय स्वास्थ्य सुधारने, वजन नियंत्रण, बेहतर पाचन, ब्लड शुगर नियंत्रण, हड्डियों, बालों, त्वचा, नाखुनों को सेहतमंद रखने में सहायक होता है.

मशरूम की खेती (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

दर्जनभर से ज्यादा काश्तकार उगा रहे मशरूम: सचल उद्यान केंद्र के प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि अब तक करीब एक दर्जन काश्ताकारों ने 26 क्विंटल मशरूम ईकाईयां स्थापित की हैं, जिसमें एक क्विंटल में 10 बैग शामिल होते हैं. शिव सिंह निवासी सिमाण 5 क्विंटल , प्रेम संगेला निवासी मेहलचौरी 4 क्विंटल, हयात सिंह कुंवर निवासी मैखोली 3 क्विंटल मशरूम लगाई गई है.

इसके अलावा खीम सिंह निवासी सेरा तेवाखर्क 2.5 क्विंटल, दीपक सिंह, विक्रम सिंह निवासी स्यूणी मल्ली व रेवती देवी 2 क्विंटल, सुशीला देवी, मनोहर सिंह, सुरेश बिष्ट, नरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, प्रेमबल्लभ जोशी की ओर से 1-1 क्विंटल मशरूम लगाई गई है. उद्यान सचल केंद्र के प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि प्रत्येक बैग से हफ्ते में करीब 300 से 500 ग्राम तक मशरूम उत्पादित हो रही है, जिसका बाजार भाव लगभग 250 रुपए प्रति किलो ग्राम है.