चमोली में मशरूम उत्पादन से किसान सुधार रहे आर्थिकी और सेहत, जानिए इस सुपरफूड के फायदे
मशरूम उत्पादन से सुधार रही आर्थिकी और सेहत, मशरूम का बाजार भाव 250 तो अचार बिक रहा 600 रुपए किलो,मशरूम बढ़ाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 30, 2026 at 10:49 PM IST
गैरसैंण: चमोली जिले के गैरसैंण के अंतर्गत मेहलचौरी उद्यान सचल दल केंद्र की पहल से स्थानीय काश्तकार सुपरफूड में शामिल मशरूम का बेहतरीन उत्पादन कर आजीविका को बढ़ाने के साथ ही अपनी सेहत भी सुधार रहे हैं. उद्यान सचल केंद्र के चलते काश्ताकारों की ओर से सफेद बटन मशरूम का बेहतरीन उत्पादन किया जा रहा है, जिसके चलते मेहलचौरी केंद्र पर आजकल मशरूम उत्पादन के लिए इच्छुक अन्य काश्ताकार भी बड़ी संख्या में पंहुचकर जानकारी ले रहे हैं.
सीमित संसाधनों के बावजूद किसानों ने यहां के प्रभारी आशीष कुमार और फील्ड सहयोगी मनोहर सिंह नेगी की देखरेख में बताई गई वैज्ञानिक तकनीक से मशरूम उत्पादन कर अपनी आय में वृद्धि की है. वहीं, कई काश्तकार अपने पारिवारिक उपयोग के लिए उत्पादन कर ताजे मशरूम से सेहत को सुधार रहे हैं.
सेहत के लिए फायदेमंद मशरूम: सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मशरूम में प्रोटीन, विटामीन ,फायवर व विभिन्न खनिजों के साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बेहतरीन श्रोत माना जाता है, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, हृदय स्वास्थ्य सुधारने, वजन नियंत्रण, बेहतर पाचन, ब्लड शुगर नियंत्रण, हड्डियों, बालों, त्वचा, नाखुनों को सेहतमंद रखने में सहायक होता है.
दर्जनभर से ज्यादा काश्तकार उगा रहे मशरूम: सचल उद्यान केंद्र के प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि अब तक करीब एक दर्जन काश्ताकारों ने 26 क्विंटल मशरूम ईकाईयां स्थापित की हैं, जिसमें एक क्विंटल में 10 बैग शामिल होते हैं. शिव सिंह निवासी सिमाण 5 क्विंटल , प्रेम संगेला निवासी मेहलचौरी 4 क्विंटल, हयात सिंह कुंवर निवासी मैखोली 3 क्विंटल मशरूम लगाई गई है.
इसके अलावा खीम सिंह निवासी सेरा तेवाखर्क 2.5 क्विंटल, दीपक सिंह, विक्रम सिंह निवासी स्यूणी मल्ली व रेवती देवी 2 क्विंटल, सुशीला देवी, मनोहर सिंह, सुरेश बिष्ट, नरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, प्रेमबल्लभ जोशी की ओर से 1-1 क्विंटल मशरूम लगाई गई है. उद्यान सचल केंद्र के प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि प्रत्येक बैग से हफ्ते में करीब 300 से 500 ग्राम तक मशरूम उत्पादित हो रही है, जिसका बाजार भाव लगभग 250 रुपए प्रति किलो ग्राम है.
उन्होंने बताया की वे काश्तकारों की ओर से लगाई गई मशरूम इकाइयों का नियमित निरीक्षण कर उत्पादन के लिए जरूरी तापमान, नमी और स्वच्छता की देखरेख कर रहे हैं. वहीं, ताजे मशरूम के सेवन पर जोर दिया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभप्रद होता है. काश्तकारों की ओर से अच्छे उत्पादन से मशरूम बैगों की लागत वसूल करने के साथ ही अच्छी कमाई भी कर रहे हैं.
काश्तकार ऐसे कर रहे बिक्री: सिमाण के शिव सिंह रावत ने बताया कि 50 बैगों से दो महीने में 50 किलोग्राम मशरूम उत्पादित कर चुके हैं, लेकिन ताजी बिक्री के लिए उचित व्यवस्था न होने से अब अचार बना रहे हैं, जिससे अच्छा लाभ मिल रहा है.
क्या-क्या होते हैं पोषक तत्व? कम कैलोरी के साथ पौष्टिक सुपरफूड में शामिल बटन मशरूम के प्रमुख पोषक तत्व (प्रति 100 ग्राम) नमी/पानी 90-92% , प्रोटीन 3-3.7%, फाइबर 0.9-1%, वसा 0.3%, विटामिन बी व डी होते हैं.
खनिज की बात करें इस मशरूम में सेलेनियम (एंटीऑक्सीडेंट), आयरन, तांबा और पोटेशियम अन्य एर्गोथियोनीन और ग्लूटाथियोन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं.
क्या हैं स्वास्थ्य लाभ? बटन मशरूम के स्वास्थ्य लाभ जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, हृदय स्वास्थ्य सुधारने, वजन नियंत्रण, बेहतर पाचन, ब्लड शुगर नियंत्रण, हड्डियों, बालों, त्वचा, नाखुनों को सेहतमंद रखने में सहायक होता है.
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