कम समय में ज्यादा कमाई; सहफसली खेती कर किसान कमा रहे मोटा मुनाफा, खेत की भी बढ़ रही 'पावर'

मोनोक्रॉपिंग से कम होती है उर्वरता : कृषि अधिकारी राजीव कुमार ने बताया, आमतौर पर देखने में आया है कि बहुत से किसान अपने खेत में सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाते हैं, जिसे मोनोक्रॉपिंग (एकल-फसल खेती) कहा जाता है. इस खेती से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है. किसानों को फसल को सुरक्षित रखने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशकों और उर्वरकों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है. कीटों से लेकर फसल में कई तरह की नियमित बीमारियां भी लगने का जोखिम रहता है.

हालांकि मेरठ में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती किसान करते हैं, 141 हेक्टेयर का लक्ष्य इस बार जिले में चने की खेती का है. इसी प्रकार 250 हेक्टेयर में मटर लगाने का टारगेट है. जबकि मसूर का 660 हेक्टेयर का लक्ष्य है.

दलहनी फसलों से बढ़ती है उर्वरता : दलहनी फसलें महत्वपूर्ण फसल होती हैं जो कि भूमि की उर्वरक क्षमता भी बढ़ाती हैं. दलहनी फसलें राइजोबियम (Rhizobium) का स्थिरीकरण (FIXATION ) करती हैं. दलहनी फसलों को उगाने के अनेक फायदे हैं, इनसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता, जिसके माध्यम से मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकों की मात्रा बढ़ती है. फसल विविधकरण के लिहाज से और फसल चक्र (crop rotation) के लिहाज से भी दलहनी फसलों का समावेश करना बहुत ही आवश्यक है जो कि बेहद ही लाभकारी है.

अक्टूबर का महीना दलहनी फसलों के लिए बेहतर : मेरठ के कृषि अधिकारी राजीव कुमार ने बताया, वर्तमान में रवि की फसल का बुवाई सीजन चल रहा है. खासतौर पर इस सीजन में गेंहू, गन्ना की बुवाई की जाती है. ऐसे में दलहनी फसलों को उगाकर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. चना, मटर और मसूर की खेती भी किसान करते हैं. यह समय तीनों दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त है.

अक्टूबर का महीना कई फसलों को लगाने के लिए उपयोगी है. रवि की फसल की बुवाई का यही सही समय है. लंबी अवधि के पौधों के साथ किसानों को छोटी अवधि वाले पौधे लगाने से मुख्य फसल के साथ-साथ अन्य फसलों की लागत भी निकल आएगी और मुनाफा दोगुना हो जाएगा. साथ ही खेत की पावर भी बढ़ जाएगी. आज हम आपको इस खबर में बताएंगे कि सहफसली खेती कैसे फायदेमंद है.

मेरठ : किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, किसान अन्नदाता हैं. खेती-किसानी से किसानों का मोहभंग न हो, उनकी कमाई बढ़े. इसे लेकर सरकार आर्थिक तौर पर मदद देने का काम करती है. किसानों को खेती में सहफसली तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसा करने से मिट्टी की उत्पादकता तो बढ़ेगी ही, साथ में मोनो क्रॉपिंग तकनीक की खेती के मुकाबले मुनाफा भी दोगुना हो जाएगा.

बढ़ जाता है बाढ़ का खतरा : एक ही फसल को बार बार उगाने से मिट्टी में पोषक तत्व कम हो जाते हैं. उर्वरता घटने से संरचना भी खराब हो जाती है. उर्वरकों और कीटनाशकों के लगातार बढ़ते प्रयोग की वजह से जल प्रदूषण भी हो सकता है. मिट्टी की बारिश के पानी को अवशोषित करने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है, जिससे कहीं न कहीं बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है. मृदा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मोनोक्रॉपिंग हानिकारक होती है. एक ही तरह के कीड़े और बीमारियां ऐसे खेत में लगने शुरू हो जाते हैं.

मटर की खेती बढ़ा रही खेत की उर्वरता. (Photo Credit; ETV Bharat)

गन्ने की मिठास से पहले किसानों को ऐसे मिलेगा आर्थिक लाभ : सहफसली खेती में विशेष रूप से गन्ने की फसल में 90 से 120 सेंटीमीटर की जगह होती है. उनके बीच में चना, मटर या मसूर को उगाया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों दलहनी फसलें 135 से 145 दिन में तैयार होती हैं. सर्दियों में गन्ने की फसल भी जल्दी तैयार हो जाती है. इस तरह इन फसलों को उगाकर किसान इनकम बढ़ा सकते हैं. दलहनी फसलों को गन्ने के साथ लगाकर अधिक मुनाफा ले सकते हैं.

सरकार भी कर रही है सहयोग : सरकार भी किसानों को दलहनी फसलों के बीज निःशुल्क उपलब्ध करा रही है. इसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है. चने की वैरायटी RVG-202,RVG-204 के बीज किसानों के लिए सरकार उपलब्ध करा रही है. इसी प्रकार सरकार की तरफ से सभी राजकीय बीज भंडारों पर कई वैरायटी के बीज उपलब्ध कराए गये हैं, जो बीते 5 साल में ही रिलीज हुई हैं. किसानो को ये बीज आसानी से मिल सकते हैं.

जानिए चना, मटर और मसूर की बुवाई का सही मानक : चने की छोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए 75 से 80 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, जो मोटे दाने वाली प्रजातियां हैं जिनमें काबली चना आता है, उनमें लगभग 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बीज की दर होनी चाहिए. इससे 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन हो जाता है और जो इसमें अच्छी वैरायटी हैं वे 30 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन दे देती हैं.

गन्ने की तुलना में मटर, चना या मसूर की खेती में लागत बहुत कम है. (Photo Credit; ETV Bharat)

मटर की बुवाई का मानक और उसका उत्पादन : मटर को प्रति हेक्टेयर 80 से 100 किलोग्राम तक बीज दर है. मटर में अलग-अलग प्रजातियां हैं. आमतौर पर 15 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन मटर का हो जाता है. कृषि विभाग के अधिकारी मानते हैं कि सामान्य तौर पर अच्छी बीज की प्रजातियां किसानों को मिल रही हैं, उन प्रजातियों से 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन मटर का हो जाता है.

मसूर की बुवाई का सही मानक और उसका उत्पादन : मसूर के लिए 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच में बीज दर से बुवाई की जा सकती है और अगर उत्पादकता की बात करें तो एक हेक्टेयर भूमि में आसानी से 10 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है. यानी किसान अगर नई प्रजातियों को उगाएगा तो 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की क्षमता मसूर की है.

चना, मटर और मसूर की खेती के लिए अक्टूबर का महीना उपयुक्त. (Photo Credit; ETV Bharat)

गन्ने की की तुलना में लागत भी कम : चना, मटर और मसूर ये तीनों बेहद ही महत्वपूर्ण फसल हैं, इनको उगाने में लागत भी कम आती है. इनमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है. इनकी तुलना में किसान अगर गन्ने की खेती करते हैं तो किसान को 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है. गंधक का भी उपयोग किसान अगर कर लें, तो उनकी उपज अच्छी हो जाती है. यानी गन्ने की तुलना में मटर, चना या मसूर की खेती में लागत बहुत कम है.

किसानों को खेती में सहफसली तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

कृषि वैज्ञानिक राजीव कुमार बताते हैं, फसल विविधकरण से किसान के खेत की शक्ति तो बनी ही रहती है, जिससे उत्पादन भी बढ़ता है, रोग भी कम लगते हैं. अप्रैल में जब ये फसल कट जाती हैं, तो उस वक्त खेत में ढेंचा लगाया जा सकता है जो कि किसानों के लिए बेहद उपयोगी है. इससे खेत में हरी खाद बन जाती है, जिससे कि खेत में जीवाश्म कार्बन खेत में आने से उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है. जब किसान अगली फसल खेत में लगाएगा तो वह फसल बेहद ही शानदार होती है.

