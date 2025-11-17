ETV Bharat / state

कोठारी धान खरीदी केंद्र की अव्यवस्था ,धान लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे किसान, फिर कलेक्टर की मौजूदगी में खरीदी हुई शुरु

कवर्धा में धान खरीदी समय पर शुरु नहीं होने पर किसानों ने हंगामा किया.जिसके बाद कलेक्टर की मौजूदगी में खरीदी शुरु हुई.

कलेक्टर की मौजूदगी में खरीदी हुई शुरु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 17, 2025 at 6:27 PM IST

3 Min Read
कबीरधाम : कबीरधाम में धान खरीदी के तीसरे दिन कोठार उपार्जन केंद्र में किसानों को अव्यस्थाएं देखने को मिली.सोमवार सुबह टोकन लेकर धान बेचने पहुंचे किसानों को दोपहर तक केंद्र में कोई भी अधिकारी और कर्मचारी नजर नहीं आया. इसके बाद किसानों के सब्र का बांध टूट गया. लंबा इंतजार और प्रशासनिक उदासीनता से नाराज किसान अपने ट्रैक्टर में लदा धान लेकर कलेक्टोरेट के लिए रवाना हो गए.


कलेक्टोरेट की गेट पर अफसरों ने किसानों को समझाया : जैसे ही सूचना मिली कि किसान धान लेकर जिला कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं, जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. कलेक्टर गोपाल वर्मा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी तत्काल कलेक्टोरेट के एंट्री प्वाइंट पर पहुंचे और किसानों को रोककर शांत कराया. अफसरों ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा. साथ ही धान खरीदी सुनिश्चित की जाएगी. समझाइश के बाद किसान वापस अपना धान लेकर उपार्जन केन्द्र लौटे.

धान खरीदी में देरी होने पर भड़के किसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज की तारीख का टोकन जारी होने के कारण सुबह ही ट्रैक्टर में धान लादकर पहुंच गए थे. लेकिन उपार्जन केन्द्र पर कोई भी जिम्मेदार मौजूद नहीं था. टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने की कोशिश भी की,लेकिन नंबर बंद था. जिससे किसानों का आक्रोश और बढ़ गया. जब टोकन जारी किया गया है, तो खरीदी में देरी क्यों हो रही है- रामजी, किसान

कोठारी धान खरीदी केंद्र की अव्यवस्था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर की मौजूदगी में हुई खरीदी : धान उपार्जन केन्द्र वापस लौटने के बाद भी दो घंटे तक खरीदी प्रारंभ शुरु नहीं हुई. जिसके बाद किसानों समेत स्थानीय नेताओं ने शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. इसके बाद कलेक्टर की उपस्थिति में आवश्यक तैयारियां पूरी हुई और धान खरीदी शुरु की गई.

आज जिले के 60 उपार्जन केन्द्रों में टोकन जारी किए गए हैं. सभी केन्द्रों पर खरीदी की प्रक्रिया जारी है. कोठार उपार्जन केन्द्र में कुछ तकनीकी कारणों से विलंब हुआ, लेकिन अब धान खरीदी सुचारू रूप से हो रही है- गोपाल वर्मा,कलेक्टर

हड़ताल का असर: आपको बता दें कि इस बार हड़ताल और टोकन से संबंधित दिक्कतों के कारण खरीदी सीमित रूप से शुरु हुई है. धान खरीदी केंद्रों के अधिकारी और कर्मचारी पिछले 13 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. इसी कारण कई सोसाइटियों में ताले लगे हैं. स्थिति सामान्य रखने के लिए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है . अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर धान खरीदी केंद्रों में तैनात किया गया है.

