बुलंदशहर में बिजली कटौती को लेकर फूटा किसानों का गुस्सा, अहमदगढ़ फीडर पर किसानों का प्रदर्शन
गुस्साए किसान और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बिजली आपूर्ति पूरी नहीं होगी, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 3:32 PM IST
बुलंदशहर: अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. बिजली की भारी कटौती को लेकर गुस्साए किसान बुलंदशहर के अहमदगढ़ फीडर पर धरने पर बैठ गए. साथ ही किसानों ने अहमदगढ़ बिजली फीडर पर एक्सईएन, एसडीओ और जई को भी अपने साथ बिठा लिया. एक्सईएन ने किसानों को जल्द ही उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है.
लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण गर्मी के चलते आम आदमी से लेकर किसान तक परेशान हैं. शनिवार को किसानों ने अहमदगढ़ फीडर पर हल्ला बोल दिया. बिजली कटौती को लेकर आक्रोशित किसान ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
किसानों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 1 हफ्ते से दिन में दो, तीन घंटे ही बिजली दी जा रही है. जिसकी वजह से किसान फसल को पानी नहीं लगा पा रहे हैं.
गुस्साए किसान और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बिजली आपूर्ति पूरी नहीं होगी, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा. प्रदर्शन कर रहे किसान बीरेन्द्र सिंह का कहना है कि सरकार ने किसानों को 10 घंटे बिजली देने के लिए कहा है लेकिन, किसानों को 10 घंटे बिजली नहीं मिल रही है. पिछले 8 दिन से तो महज 1-2 घंटे ही बिजली मिल रही है. इसलिए किसान धरना दे रहे हैं.
उन्होंने कहा कि अगर हमें जरूरत के हिसाब से बिजली नहीं मिली तो धरना लगातार जारी रहेगा. बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी हमारे साथ धूप में बैठे रहेंगे.
वहीं एक्सईएन रवि आनंद का कहना है कि किसानों को पूरी सप्लाई देने का प्रयास किया जा रहा है. जो भी छोटी-मोटी समस्या है, हम उसको देख रहे हैं. आगे के लिए हम लोगों ने यहां के लिए एक ट्रांसफार्मर का प्रपोजल दिया है, ये ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा. अगले महीने में ट्रांसफार्मर लग जाएगा.
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