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बुलंदशहर में बिजली कटौती को लेकर फूटा किसानों का गुस्सा, अहमदगढ़ फीडर पर किसानों का प्रदर्शन

बिजली कटौती पर बवाल, किसान कर रहें प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )