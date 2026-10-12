धान खरीद में देरी पर किसानों का फूटा गुस्सा, जींद-पटियाला हाईवे किया जाम
धान खरीद में लगातार परेशानी से नाराज किसानों ने जींद-पटियाला हाईवे जाम कर दिया.
Published : October 12, 2026 at 8:11 PM IST
जींद: जिले में धान की सुस्त खरीद और खरीद एजेंसियों के रवैये से आक्रोशित अन्नदाताओं ने उचाना के पास जींद-पटियाला हाईवे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सोमवार को जाम लगा दिया. किसानों का आरोप है कि सरकारी एजेंसियां धान में नमी का बहाना बनाकर या तय मानकों से अधिक कटौती कर फसल खरीदने से कतरा रही हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अचानक हुए इस हाईवे जाम के कारण सडक़ के दोनों तरफ वाहनों लंबी कतारें लग गईं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और यातायात बहाल कराने के साथ-साथ किसानों को शांत करने का प्रयास शुरू किया.
'खरीद प्रक्रिया में कई तरह की अड़चनें': प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि "मंडियों में उनकी फसल समय पर नहीं बिक रही है और जो फसल बिक भी रही है, उसमें तरह-तरह की आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं." किसानों ने आरोप लगाया कि "आढ़तियों और खरीद प्रक्रिया में कई तरह की अड़चनें डाली जा रही हैं. भारी हंगामे और जाम की सूचना मिलने पर उचाना की एसडीएम सुमन यादव खुद भारी पुलिस बल के साथ धरना स्थल पर पहुंचीं और किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनीं."
'शिकायत लिखित में दें, प्रशासन तुरंत सख्त एक्शन लेगा': मौके पर मौजूद एसडीएम सुमन यादव ने किसानों को आश्वस्त करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि "यदि धान में नमी 17 प्रतिशत तक है और सभी मानक पूरे हैं, तो फसल की खरीद हर हाल में की जाएगी." उन्होंने अधिकारियों और सचिवों को भी कड़े निर्देश दिए. बातचीत के दौरान जब किसानों ने अवैध वसूली या पैसों की मांग का मुद्दा उठाया, तो एसडीएम ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा देते हुए कहा कि जो भी आढ़ती या बिचौलिया अवैध रूप से पैसे मांग रहा है, उसका नाम और शिकायत लिखित में दें, प्रशासन तुरंत सख्त एक्शन लेगा.
आश्वासन के बाद किसानों का गुस्सा हुआ शांत: एसडीएम की ओर से सार्वजनिक रूप से लिखित में जिम्मेदारी लेने और नियमों का पालन करवाने का आश्वासन मिलने के बाद किसानों का गुस्सा शांत हुआ. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तय नमी और मानकों पर खरा उतरने वाले किसानों के धान की खरीद में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी. इसके बाद किसानों ने हाईवे पर लगाया गया जाम समाप्त कर दिया, जिससे आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो गया और प्रशासन ने राहत की सांस ली.