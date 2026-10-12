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धान खरीद में देरी पर किसानों का फूटा गुस्सा, जींद-पटियाला हाईवे किया जाम

धान खरीद देरी पर किसानों का फूटा गुस्सा ( ETV Bharat )

जींद: जिले में धान की सुस्त खरीद और खरीद एजेंसियों के रवैये से आक्रोशित अन्नदाताओं ने उचाना के पास जींद-पटियाला हाईवे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सोमवार को जाम लगा दिया. किसानों का आरोप है कि सरकारी एजेंसियां धान में नमी का बहाना बनाकर या तय मानकों से अधिक कटौती कर फसल खरीदने से कतरा रही हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अचानक हुए इस हाईवे जाम के कारण सडक़ के दोनों तरफ वाहनों लंबी कतारें लग गईं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और यातायात बहाल कराने के साथ-साथ किसानों को शांत करने का प्रयास शुरू किया.

'खरीद प्रक्रिया में कई तरह की अड़चनें': प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि "मंडियों में उनकी फसल समय पर नहीं बिक रही है और जो फसल बिक भी रही है, उसमें तरह-तरह की आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं." किसानों ने आरोप लगाया कि "आढ़तियों और खरीद प्रक्रिया में कई तरह की अड़चनें डाली जा रही हैं. भारी हंगामे और जाम की सूचना मिलने पर उचाना की एसडीएम सुमन यादव खुद भारी पुलिस बल के साथ धरना स्थल पर पहुंचीं और किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनीं."