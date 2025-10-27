ETV Bharat / state

कोंडागांव के कोकोड़ी में भड़का किसानों का गुस्सा, एथेनॉल प्लांट से फैल रही बदबू से लोग परेशान

कोंडागांव: ग्राम कोकोड़ी में एक बार फिर ग्रामीणों का गुस्सा एथेनॉल प्लांट के खिलाफ फूट पड़ा है. ग्राम कोकोड़ी में मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण मर्यादित (एथेनॉल प्लांट) से लगातार फैल रही बदबू और गंदगी से किसान परेशान हैं. नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को प्लांट का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.

ग्राम कोकोड़ी में भड़का किसानों का गुस्सा: गांव वालों का आरोप है कि मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण मर्यादित (एथेनॉल प्लांट) के चलते आस पास के इलाके में तेज बदबू फैल रही है. आलम ये है कि लोगों का यहां रहना मुश्किल हो गया है.

एथेनॉल प्लांट (ETV Bharat)

प्लांट से निकल रहा गंदा पानी: स्थानीय लोगों की शिकायत है कि प्लांट से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से उनके खेतों में लगी फसल और उर्वरक क्षमता खराब हो रही है. गांव वालों का आरोप है कि फसल तो खराब हो रही है साथ ही कुएं और नलकूप से आने वाला पानी भी प्रभावित हो रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

क्या है ग्रामीणों की डिमांड: ग्रामीणों ने बताया कि वे इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन और कंपनी प्रबंधन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. लोगों का आरोप है कि प्लांट की वजह से गांव में रहना मुश्किल होता जा रहा है. लोगों का कहना है कि जब कंपनी और जिला प्रशासन ने उनकी तकलीफों पर ध्यान नहीं दिया तब वो लोग विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के लिए बाध्य हुए.