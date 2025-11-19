बनियागांव धान खरीदी केंद्र में किसानों का फूटा गुस्सा, पांच दिन बाद भी नहीं बिका धान
बनियागांव धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था को लेकर किसानों का गुस्सा फूटा.
November 19, 2025
कोंडागांव : कोंडागांव जिले के बनियागांव धान खरीदी केंद्र में बुधवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. किसान इस बात से नाराज थे कि धान खरीदी शुरु होने के पांचवें दिन भी उनका धान नहीं बिका. आपको बता दें कि 15 नवंबर 2025 से प्रदेशभर में धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन बनियागांव केंद्र में 19 नवंबर तक किसी प्रकार की तैयारी नहीं दिखी.
किसानों का सरकार पर आरोप : किसानों का आरोप है कि सरकार ने खरीदी व्यवस्था दुरुस्त होने के दावे तो किए, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है. बुधवार को तीन किसान ऑनलाइन टोकन लेकर अपना धान बेचने केंद्र पहुंचे थे, लेकिन उन्हें खरीदी केंद्र पर ताला लटका मिला. न वहां धान खरीदी प्रभारी मौजूद थे, न प्रबंधक, न बारदाना प्रभारी और ना ही ऑपरेटर. अचानक ऐसी स्थिति देखकर किसान भड़क गए और नाराजगी जताई.
हम सुबह से केंद्र पर पहुंचकर इंतजार करते रहे, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं आया. बनियागांव धान खरीदी केंद्र कोंडागांव जिला मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है- तेजू राम साहू, किसान
इस केंद्र के अंतर्गत करीब 6 पंचायतों के किसान हर साल धान बेचने आते हैं. इसके बावजूद लगातार पांच दिनों से खरीदी शुरू न होना किसानों के लिए परेशानी का बड़ा कारण है - सूर्य प्रकाश साहू, किसान
कांग्रेस ने दिया किसानों का साथ : किसानों का विरोध प्रदर्शन होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और किसानों का समर्थन किया. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शासन-प्रशासन केवल दावे कर रहा है, जबकि धरातल पर व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं.
लैंप्स समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण खरीदी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है, लेकिन सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है- रितेश पटेल, जिला महामंत्री कांग्रेस
कांग्रेस का सरकार पर आरोप : कांग्रेस ने आरोप लगाए कि प्रदेश में धान खरीदी शुरू हुए पांच दिन हो चुके हैं, लेकिन बनियागांव जैसे केंद्रों पर ताला लटकना सरकार की लापरवाही को उजागर करता है.कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही धान खरीदी सुचारु रूप से शुरू नहीं की गई, तो वे किसानों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे.
वहीं किसानों का कहना है कि फसल तैयार है, टोकन कट चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि धान खरीदी को तत्काल शुरु करवाया जाए, ताकि उन्हें राहत मिले.
