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किसान और जेन जी आंदोलन करें तो आतंकवादी और नक्सलवादी, बीजेपी करे तो देशवादी, झीरम कलंक पर माफी मांगें विजय शर्मा: दीपक बैज

सवाल: छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री यह बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, हम उसे कर रहे हैं आखिर इस तरह की बात को कहने की वजह क्या है और यह छत्तीसगढ़ से क्यों कहीं जा रही है ? जवाब: दिल्ली में जो जेन जी ने आंदोलन किया वह जबरदस्त आंदोलन था. मोदी सरकार की नाकामी, भारतीय जनता पार्टी सरकार फेल होने को लेकर पहली बार जेन जी ने अपने हक और अधिकार को लेकर पूरे देश में लड़ाई लड़ी. इसी डर की वजह से या कहें मजबूरी और अपनी कुर्सी बचाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया. लेकिन सवाल इस्तीफे तक नहीं है, सवाल उन बच्चों के साथ हुई बर्बरतापूर्वक कार्रवाई पर है, जिन्हें पीटा गया. सवाल उन बच्चों का है जिनके ऊपर एक-47 से हमला हुआ. पैलेट गन से हमला हुआ. जिन बच्चों पर लाठिया चलाई गईं उनपर कीलें लगी हुईं थी. बच्चों पर आंसू गैस के गोले छोड़ गए. इन सबका जिम्मेदार कौन है, यही सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है. गृहमंत्री को इसपर जवाब देना चाहिए.

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पूरे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. छात्रों को उकसाने का काम कर रहे हैं. जिससे अपने देश में छात्रों के विरोध की जो स्थिति बांग्लादेश और नेपाल में हुई थी, वैसे स्थिति भारत में भी बन जाए जो निंदनीय है. विजय शर्मा के इस आरोप के बाद कांग्रेस ने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में चल रही सरकार कानून व्यवस्था के मामले पर फेल है. रोजगार देने के मामले पर फेल है. व्यवस्था देने के मामले पर फेल है. जिन लोगों से छत्तीसगढ़ नहीं संभाल रहा है वह राष्ट्रीय राजनीति में होने वाले मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं. दरअसल यह सभी मुद्दों पर फेल हो गए हैं और देश की जनता और राज्य की जनता नहीं थे नकार दिया है. ईटीवी भारत से बात करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जनता उनके षड्यंत्र को समझ चुकी है अब इन्हें जनता बर्दाश्त नहीं करेगी.

रायपुर: संसद के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बने गतिरोध को लेकर पूरे देश में राजनीति गर्म हो गई. दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों का धरना प्रदर्शन, नीट की परीक्षा में हुई धांधली, राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर रही है. इसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासी बयानबाजी खूब हुई.



सवाल: विजय शर्मा यह सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन जब जवाब देने की बारी आती है तो यह सदन से बाहर चले जाते हैं. यह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के लोग करते हैं, दिल्ली में भी कांग्रेस के लोग यही कर रहे हैं ?



जवाब: क्या गृहमंत्री जिम्मेदारी लेते हैं की लाठीचार्ज किसके इशारे पर हुआ है. आंदोलन कर रहे बच्चों पर बरबर्तापूर्ण कार्रवाई किसने कहने पर हुई. छात्रों के कपड़े फाड़े गए और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने भीड़ में घुसकर बच्चों को मारा है. पूरे देश की जनता ने देखा है. सदन में आकर गोल-मोल जवान देने से नहीं होगा, जिम्मेदारी तो लेनी होगी.

सवाल: छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं ?



जवाब: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देखिए अगर किसान आंदोलन करें तो आतंकवादी है, नक्सलवादी है. जेन जी आंदोलन करें तो आतंकवादी है नक्सलवादी है देशद्रोही है. वहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करे तो देशभक्त है. मोदी सरकार ने 12 सालों तक देश को लूटने का काम किया है. झूठ बोलने का काम किया है. इन्होंने देश को बेचने का काम किया है. आज डोनाल्ड ट्रंप के हाथों की यह कठपुतली बन गए हैं. पूरे देश के पढ़े-लिखे युवा इस बात को समझ रहे हैं. अब देश को मूर्ख बनाना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बंद करें. विजय शर्मा जी को देश की चिंता नहीं करनी चाहिए. विजय शर्मा जी को छत्तीसगढ़ की चिंता करनी चाहिए. छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है. रोज लूट हत्या चोरी डकैती हो रही है. गृहमंत्री के जिले में नकली नोट बरामद हो रहा है, लकड़ी चोरी हो रही है, लोहा चोरी हो रही है. विजय शर्मा जी आप गृहमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं देश के गृहमंत्री नहीं हैं, इसलिए आपको छत्तीसगढ़ की चिंता करनी चाहिए.

सवाल: नक्सलवाद के बाद बस्तर को बनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाला गया है ?



जवाब: भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने पूर्वजों के पाप को धोने का काम कर रहे हैं, उसका प्रायश्चित कर रहे हैं. उन्हें झीरम जाना चाहिए प्रायश्चित करना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए. क्योंकि आपकी ही सरकार में झीरम घाटी का हमला हुआ था. इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस हत्या का कलंक आपकी सरकार के ऊपर है, आप इससे मुक्त नहीं हो सकते. षड्यंत्र कहीं न कहीं हुई थी. झीरम घाटी जाएं और वहां हमारे शहीदों से माफी मांगें. यह हम चाहते हैं ये नेता मानें कि हमारी सरकार में हत्या हुई थी. भारतीय जनता पार्टी के नेता झीरम में जाकर कहें और वहां जाकर गृह मंत्री स्वीकार करें .





सवाल: छात्रों का आंदोलन और छात्रों की नाराजगी इस दबाव में सरकार है. या राहुल गांधी की वर्तमान वाली राजनीति, सरकार को गिरने के लिए आई है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं ?



जवाब: देखिए, देश में सिर्फ एक नारा चल रहा है अगली बार सिर्फ राहुल गांधी देश के पीएम बनें. युवा राहुल गांधी को2029 में पीएम देखना चाहते हैं. राहुल गांधी कोई मदर लैंड फादर लैंड की बात नहीं कर रहे हैं. कोई मेलोडी की बात नहीं कर रहे हैं. किसी को लेकर कोई बेतुका बयान नहीं दे रहे हैं. वह सिर्फ देश के शिक्षा सिस्टम में सुधार की बात कर रहे हैं. देश के युवाओं की बात कर रहे हैं. देश के युवा और आम जनता की बात कर रहे हैं. इसलिए आज देश का हर वर्ग राहुल गांधी को पसंद कर रहा है. सिर्फ यूथ नहीं बल्कि यह चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी को लेकर देश के साधु संत भी मैदान में उतर गए हैं. भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पूरा देश हो गया है. अब भारतीय जनता पार्टी का झोला उठा कर जाने का समय आ गया है.

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