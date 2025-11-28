ETV Bharat / state

प्याज की कीमतों में भारी गिरावट से किसान और व्यापारी परेशान, बांग्लादेश में निर्यात बंद होने के अलावा और भी कारण

वहीं, प्याज के दूसरे आढ़ती सुच्चा सिंह ने बताया कि सरकारी संस्थाओं ने प्याज का बड़ी मात्रा में स्टॉक किया हुआ था, जो अब बाजार में आ गया है और प्याज की पैदावार भी ज्यादा हुई है. इसके अलावा प्याज बाहर भी नहीं जा पा रहा है. एक साल से बांग्लादेश का बॉर्डर बंद है, जिसकी वजह से प्याज में नुकसान उठाना पड़ रहा है. आवक भी ज्यादा हो रही है और प्याज बाहर नहीं जाने की वजह से मंडी में भी स्टॉक हो रहा है. किसान के अलावा हम आढती भी परेशान हैं, क्योंकि माल किसान जब मंडी में लेकर आ जाता है तो उसे खरीदना पड़ता है. उसको वापस नहीं कर सकते और हमारे पास से प्याज की आगे सप्लाई जल्दी नहीं हो पा रही है. जो सप्लाई हो रही है वह भी कम है. इसकी वजह से भी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

गाजीपुर मंडी के प्याज आढ़ती परमानंद सैनी ने बताया कि हमारे पास इस समय नासिक, अलवर, मध्य प्रदेश और बेंगलुरु सहित और कई जगह प्याज है. पैदावार भी अच्छी हुई. एक्सपोर्ट बंद होने से गाजीपुर मंडी में प्याज के थोक रेट 2 रुपये किलो से लेकर के सबसे अच्छी प्याज का रेट 13 रुपए किलो तक है. जब इस रेट में प्याज जब कोई किसान आढ़त पर बेचता है तो उसको उस पर आढ़त का खर्च भी देना पड़ता है. 50 किलो छोटी प्याज के कट्टे का रेट 100 रुपये है, जिसपर 120 रुपये का खर्च अलग से आ रहा है. इस रेट में किसान का खर्च भी नहीं निकल रहा है. किसान को फसल की बिक्री से वह भाड़ा भी निकालना होता है, और वो भी नहीं निकल पा रहा.

नई दिल्ली: सर्दी के मौसम में हर साल महंगी रहने वाली प्याज की कीमतें इस साल इतनी गिर चुकी हैं कि किसानों को अब भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. किसानों के अलावा व्यापारी भी प्याज की कीमतों में आई भारी गिरावट से परेशान हैं. गाजीपुर मंडी के व्यापारियों का कहना है कि बांग्लादेश को होने वाला प्याज का एक्सपोर्ट बंद होने के चलते प्याज बाहर नहीं जा पा रही है, जिससे रेट कम हो गए हैं.

मानदंड स्थापित करे सरकार: प्याज के निर्यात को लेकर कमोडिटी एक्सपोर्ट एंड फॉरेन ट्रेड के एक्सपर्ट लोकेश गुप्ता ने कहा कि सरकार को स्टॉक को लेकर के इस तरह के मानदंड स्थापित करने चाहिए कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर, कोई भी निर्धारित मात्रा से ज्यादा स्टॉक नहीं करेगा. साथ ही जो निर्यात की व्यवस्था है वह इस तरह की रहेगी कि अगर एक देश से हमारा व्यापार बंद होता है तो उसकी जगह किसी और देश में हम उस चीज की आपूर्ति कर सकें, जिससे किसानों को नुकसान ना हो. किसानों को भी अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके और उपभोक्ताओं को भी वह चीज महंगी ना मिले. देश में NAFED वह सरकारी संस्था है जो किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए काम करती है.

विदेश में भी शुरू हों शाखाएं: उन्होंने कहा, सरकार को चाहिए कि वह नेफेड की ब्रांचेज विदेश में भी खोलें ताकि वहां स्थानीय स्तर पर किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए संबंधित देशों के बाजार में नेफेड की पकड़ मजबूत हो और भारत के कृषि निर्यात को बढ़ाया जा सके. इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य आसानी से मिल सकेगा. बांग्लादेश के अलावा भी प्याज की डिमांड सभी गल्फ कंट्रीज में रहती है. हम उन गल्फ कंट्रीज को भी प्याज का निर्यात कर सकते हैं. हमें प्याज के निर्यात के लिए सिर्फ बांग्लादेश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. हमें और विकल्प तलाशने होंगे. अफगानिस्तान और श्रीलंका भी प्याज निर्यात के लिए भारत के लिए विकल्प हो सकते हैं.

ये भी है कारण: लोकेश गुप्ता ने बताया कि बांग्लादेश से एक्सपोर्ट बंद होने के अलावा सऊदी अरब ने भी भारत से प्याज खरीद को कम कर दिया है. इसकी वजह से भी इसकी कीमतों में भारी गिरावट आई है. बांग्लादेश पहले भारत के प्याज निर्यात का लगभग एक तिहाई हिस्सा खरीदता था. लेकिन, अब वह बंद है. इसी तरह, सऊदी अरब ने भी लगभग एक साल से खरीदारी काफी कम कर दी है. निर्यातकों का कहना है कि अवैध रूप से निर्यात किए गए भारतीय प्याज के बीज पारंपरिक आयातकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहे हैं, जिससे इस व्यापार में भारत के प्रभुत्व को नुकसान पहुंच रहा है.

निर्यात प्रतिबंधों का भी असर: अगस्त 2023 से अप्रैल 2025 के बीच भारत ने प्याज के निर्यात पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं. पहले भी सितंबर 2019 और सितंबर 2020 में छह और पांच महीने के लिए निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था. बांग्लादेश सरकार वर्तमान में अपने किसानों की सुरक्षा और स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत से प्याज का आयात नहीं कर रही है. सऊदी अरब ने भारतीय निर्यातकों को बताया है कि वे यमन और ईरान से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर प्याज खरीद रहे हैं और उनके पास स्थानीय फसल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

