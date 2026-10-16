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मुजफ्फरनगर में किसान-मजदूर संगठन की महापंचायत; बारिश के बाद भी डटे किसान, डीएम को ज्ञापन

डीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपते किसान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में किसान-मजदूर संगठन द्वारा विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया है. बारिश की वजह से मैदान में पानी भर गया था, फिर भी बड़ी संख्या में किसान महापंचायत में पहुंचते रहे. किसानों और मजदूरों की मांग से जुड़ा ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया.

किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने बताया कि इस महापंचायत के माध्यम से किसानों और मजदूरों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया. संगठन ने पैदल मार्च निकाला और जिलाधिकारी को 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा.

इसमें कर्ज से राहत, फसलों का लाभकारी मूल्य, गन्ने का समयबद्ध भुगतान, कृषि लागत में कमी, बिजली-सिंचाई की बेहतर व्यवस्था और ग्रामीण शिक्षा-चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने सहित कई मांगें हैं. किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) संगठन ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन नहीं, बल्कि प्रत्येक मांग पर कार्रवाई की समय-सीमा निर्धारित की जाए. ज्ञापन में किसान-मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने, खेती की बढ़ती लागत कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की मांग की गई है. संगठन ने कहा कि किसान और मजदूर देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, लेकिन बढ़ती लागत, कर्ज, फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने और अन्य समस्याओं के कारण उन्हें आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है. संगठन की मांग है कि किसानों की प्रमुख फसलों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाए. सरकारी खरीद व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए. छोटे और सीमांत किसानों को कृषि ऋण से राहत देने के लिए ठोस नीति बने, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान तत्काल कराएं और प्रत्येक पेराई सत्र से पहले गन्ने का भाव घोषित हो.