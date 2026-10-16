मुजफ्फरनगर में किसान-मजदूर संगठन की महापंचायत; बारिश के बाद भी डटे किसान, डीएम को ज्ञापन
संगठन ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन नहीं, बल्कि प्रत्येक मांग पर कार्रवाई की समय-सीमा निर्धारित की जाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 7:55 AM IST
मुजफ्फरनगर: गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में किसान-मजदूर संगठन द्वारा विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया है. बारिश की वजह से मैदान में पानी भर गया था, फिर भी बड़ी संख्या में किसान महापंचायत में पहुंचते रहे. किसानों और मजदूरों की मांग से जुड़ा ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया.
किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने बताया कि इस महापंचायत के माध्यम से किसानों और मजदूरों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया. संगठन ने पैदल मार्च निकाला और जिलाधिकारी को 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा.
इसमें कर्ज से राहत, फसलों का लाभकारी मूल्य, गन्ने का समयबद्ध भुगतान, कृषि लागत में कमी, बिजली-सिंचाई की बेहतर व्यवस्था और ग्रामीण शिक्षा-चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने सहित कई मांगें हैं.
संगठन ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन नहीं, बल्कि प्रत्येक मांग पर कार्रवाई की समय-सीमा निर्धारित की जाए. ज्ञापन में किसान-मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने, खेती की बढ़ती लागत कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की मांग की गई है.
संगठन ने कहा कि किसान और मजदूर देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, लेकिन बढ़ती लागत, कर्ज, फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने और अन्य समस्याओं के कारण उन्हें आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है.
संगठन की मांग है कि किसानों की प्रमुख फसलों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाए. सरकारी खरीद व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए. छोटे और सीमांत किसानों को कृषि ऋण से राहत देने के लिए ठोस नीति बने, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान तत्काल कराएं और प्रत्येक पेराई सत्र से पहले गन्ने का भाव घोषित हो.
किसानों की वास्तविक आय और खेती की लागत का आकलन करने के लिए किसान आय आयोग के गठन की मांग भी ज्ञापन में शामिल है. इसके अलावा डीजल, बिजली, खाद, बीज और सिंचाई की बढ़ती लागत नियंत्रित करने, आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान का समाधान करने की मांग है.
बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में पारदर्शी सर्वे के आधार पर समय से मुआवजा देने की मांग की गई है. बिजली आपूर्ति, नहरों और राजवाहों की सफाई, मंडियों में पारदर्शी तौल और समयबद्ध भुगतान, भूमि व राजस्व संबंधी मामलों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया गया है.
ज्ञापन में खेतीहर मजदूरों के लिए सम्मानजनक मजदूरी और रोजगार, असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त चिकित्सक, दवाइयां और जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी गई.
विकास परियोजनाओं में किसानों की जमीन लेने पर उचित मुआवजा, किसान आंदोलनों से जुड़े मुकदमों की निष्पक्ष समीक्षा, प्रत्येक जनपद में नियमित किसान-मजदूर जनसुनवाई और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, परिवहन व इंटरनेट जैसी सुविधाओं के विकास की मांग भी शामिल है.
संगठन ने प्रशासन से मांग की कि सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की समय-सीमा तय की जाए और किसान-मजदूर प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समस्याओं के समाधान की कार्ययोजना बनाई जाए. संगठन ने कहा कि उसका उद्देश्य किसान और मजदूर को अधिकार, सम्मान और न्याय दिलाना है.
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