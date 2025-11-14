Bihar Election Results 2025

पंचकूला में मंत्री विपुल गोयल के सामने उलझे किसान और फैक्ट्री मालिक, प्रदूषण फैलाने समेत 11मामलों पर सुनवाई

पंचकूला में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री विपुल गोयल के सामने ही किसान और फैक्ट्री मालिक उलझ गए.

Minister Vipul Goyal in Panchkula
जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 14, 2025 at 2:27 PM IST

Updated : November 14, 2025 at 3:27 PM IST

पंचकूला: हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल आज पंचकूला सेक्टर-1 स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में जन समस्याओं को सुनने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कुल 11 शिकायतों को सुना और अधिकांश का निवारण करने के लिए विभागीय उच्च पदस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए. वहीं, जन सुनवाई के दौरान गांव सुखदर्शनपुर के किसान और एक फैक्ट्री मालिक आमने-सामने हो गए. किसानों ने मंत्री विपुल गोयल को फैक्ट्री से वायु और जल प्रदूषण फैलने से उनके खेत खराब होने की बात कही तो फैक्ट्री मालिक ने आरोप बेबुनियाद बताए.

जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित: गांव सुखदर्शनपुर के लोगों द्वारा फैक्ट्री से वायु और जल प्रदूषण फैलाने की शिकायत पर मंत्री विपुल गोयल ने दोनों पक्षों की बात को सुना और अधिकारियों को मामले में निष्पक्ष रिपोर्ट देने को कहा. उन्होंने कहा कि "जहां प्रदेश में फैक्ट्री/इंडस्ट्री जरूरी है तो किसानों की समस्या का समाधान भी जल्द होना चाहिए." मंत्री ने मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी एवं तहसीलदार सहित चार सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए. यह समिति मौके पर जांच कर यह पता लगाएं कि फैक्ट्री से खेतों में प्रदूषित जल छोड़ा जा रहा है या नहीं. इसके बाद जांच रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत की जाएगी. उन्होंने कहा कि "यदि फैक्ट्री संचालक/मालिक दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. "

जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक (Etv Bharat)

इन ग्रामीणों की शिकायतें भी सुनी: गांव माजरी निवासी जसविंदर सिंह ने "शिकायत में बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण कर किराया वसूली शुरू कर दी है." इस पर मंत्री ने एचएसवीपी के संपदा अधिकारी को जांच के निर्देश देते हुए दोषी पर केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. अमरावती एन्क्लेव निवासी सुनील कुमार की हाउसिंग बोर्ड से संबंधित शिकायत पर संबंधित अधिकारी ने बताया कि "तकनीकी कारणों से जुर्माना लगा था, जिसे एक सप्ताह में सुलझा दिया जाएगा." पंचकूला के गांव किशनगढ़ निवासी एवं राणा फार्म हाउस से जीतेंद्र राणा ने आईटीबीपी कैंप के समीप बने पोल्ट्री फार्म से दुर्गंध की शिकायत की. इस पर मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

Minister Vipul Goyal in Panchkula
जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक (Etv Bharat)

सरकारी विभागों द्वारा कब्जे की शिकायत: पंचकूला के गांव बना, सेक्टर-25 निवासी निहाल चंद द्वारा उनकी भूमि पर लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और वन विभाग के कब्जे की शिकायत दी गई. इस पर मंत्री ने सभी संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से निशानदेही कर समाधान निकालने के निर्देश देते हुए कहा कि निशानदेही राजस्व विभाग के अधिकारी की उपस्थिति में की जाए. इसके अलावा गांव मट्ठावाला निवासी करनैल सिंह से उनकी भूमि पर भी अवैध कब्जे की शिकायत पर मंत्री ने तहसीलदार को पुनः निशानदेही कर शिकायतकर्ता को उसकी भूमि का कब्जा दिलवाने के निर्देश दिए. साथ ही शिकायतकर्ता को चारदीवारी करने की सलाह दी, ताकि भविष्य में कब्जे की पुनरावृत्ति न हो.

उपायुक्त की सराहना की: बैठक के दौरान मंत्री विपुल गोयल ने जनहित के मुद्दों को चिन्हित करने के लिए उपायुक्त सतपाल शर्मा की सराहना की. उन्होंने कहा कि "जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठकों के माध्यम से सरकार द्वारा जनहित से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिलता है."

Minister Vipul Goyal in Panchkula
जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक (Etv Bharat)

दिल्ली ब्लास्ट मामले में कोई नहीं बचेगा: मंत्री विपुल गोयल ने बैठक के बाद दिल्ली लाल किला के पास हुए बम धमाके के मामले में फरीदाबाद का नाम जुड़ने के सवाल पर कहा कि "घटना से फरीदाबाद और फरीदाबाद के लोगों का कोई लेना-देना नहीं है." उन्होंने हमले की निंदा करते हुए कहा कि "मामले की जांच जारी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमले को अंजाम देने वाले दोषियों को सजा देने के इरादे को स्पष्ट कर चुके हैं."

