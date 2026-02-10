ETV Bharat / state

किसानों के लिए मुसीबत बना 250 बीघा जमीन पर लगा शिवा क्लस्टर! बागवानी योजना पर लगाए गंभीर आरोप

"बागवानी विभाग की ओर से बताया कुछ और गया है और हुआ कुछ और है. विभाग ने पहले मौसंबी बताई थी, लेकिन अब ये क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है. फसल तो है, लेकिन अब इसे लेने के लिए कोई व्यापारी तैयारी नहीं है, क्योंकि ये ही समझ नहीं आ रहा है कि ये मौसंबी है या फिर मालटा है." - राजू राम, किसान

कोठीमझेड़ गांव के किसानों का कहना है कि शिवा बागवानी परियोजना के तहत करीब 250 बीघा भूमि पर क्लस्टर बनाए गए. बागवानी विभाग द्वारा वितरित किए पौधों को उन्होंने सालों की मेहनत और खर्च के साथ तैयार किया है. अब जब फसल तैयार हो गई है तो किसान उसे लेकर मंडियों में पहुंचे, लेकिन व्यापारियों ने इसे लेने से ही मना कर दिया. किसानों का आरोप है कि बागवानी विभाग द्वारा कहा गया था कि ये मौसंबी के पौधे हैं, लेकिन अब न तो सही किस्म की मौसंबी निकली है और न ही बाजार में इसकी कोई कीमत मिल रही है. जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है.

बिलासपुर: बेहतर कमाई के लिए हिमाचल के किसान-बागवान पारंपरिक खेती-बागवानी को छोड़कर नई फसलें और मौसमी फलों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन ये नया प्रयोग बिलासपुर जिले के कुछ किसानों के लिए सिर दर्द बन गया है. दरअसल बिलासपुर जिले में नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की दयोथ पंचायत के गांव कोठीमझेड़ में शिवा बागवानी परियोजना के तहत 250 बीघा जमीन पर फलदार पौधों का क्लस्टर लगाया गया है, जो कि अब किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. किसानों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि इससे उनकी आय बढ़ेगी, लेकिन अब ये ही पौधे आर्थिक संकट का कारण बन गए हैं.

किसानों का आरोप है कि इस क्लस्टर से जुड़े कई किसान अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. किसानों का कहना है कि पहले जिस जमीन पर साल में तीन बार फसलें होती थी, अब वहां बागवानी के कारण एक फसल भी नहीं हो पा रही है. कई परिवारों की आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे घर चलाना तक मुश्किल हो गया है. छोटे किसान पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके हैं. बड़े किसानों को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा है. किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले भी विभाग से इसको लेकर शिकायत की थी, लेकिन विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया. इसके अलावा वे मामले को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से भी मिले थे. जिसके बाद मंडी से आई टीम ने मौके का निरीक्षण किया, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और न ही प्रभावित किसानों को राहत मिली है. इससे किसानों में खासा रोष है. किसानों ने सरकार से मांग की है कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जिन किसानों का नुकसान हुआ है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए.

"बागवानी विभाग ने 2020-21 में 250 बीघा जमीन पर मौसंबी के पौधों का क्लस्टर लगाया. यहां इसलिए क्लस्टर लगाया, क्योंकि यहां पानी की कुलह थी, लेकिन क्लस्टर लगने के बाद कुलह की कोई मरम्मत नहीं की गई है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई. इस क्लस्टर से किसानों के लिए रोटी के लाले पड़ गए हैं. जब इस मौसंबी को बाजार में भेजा तो सभी ने कहा कि ये मौसंबी नहीं है. जिसके कारण किसानों को सारी फेंकने पड़ी, क्योंकि कोई इसे लेने के लिए तैयार नहीं था. फसल तैयार है, लेकिन ले कोई नहीं रहा है. घर में खाने को अनाज नहीं है, छोटे किसानों की माली हालत बहुत खराब है. किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जाए और विभाग किसानों को जिस हालत में जमीन पहले थी, उसी हालत में कर के दे, ताकि किसान इस पर फसलें उगा सके." - शालीग्राम, किसान

अधिकारियों ने आरोपों को बताया झूठ और भ्रामक

वहीं, इस सारे मामले और किसानों के लगाए आरोपों को लेकर शिवा परियोजना के सहायक परियोजना निदेशक डॉ. रमल अंगारिया ने कहा कि कोठीमझेड़ क्लस्टर क्षेत्र में स्वीट ऑरेंज उत्पादन और शिवा परियोजना को लेकर फैलाई जा रही जानकारी पूरी तरह झूठी और भ्रामक है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग जानबूझकर गलत सूचनाएं फैलाकर किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें गुमराह करना प्रतीत होता है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए जा रहे तकनीकी मार्गदर्शन के अनुसार अपने बागानों में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत जानकारी फैलाकर अन्य किसानों को भी प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं. इस प्रकार की अफवाहें परियोजना के क्रियान्वयन, पौधों के स्वास्थ्य और किसानों के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, इसलिए किसानों को केवल विभाग द्वारा साझा की जा रही तथ्यात्मक और वैज्ञानिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए.

मौसंबी स्वीट ऑरेंज की एक नस्ल

शिवा परियोजना के सहायक परियोजना निदेशक डॉ. रमल अंगारिया ने बताया कि स्वीट ऑरेंज (Citrus sinensis) एक महत्वपूर्ण साइट्रस फल है, जिसकी कई उन्नत किस्में विश्व भर में उगाई जाती हैं. इनमें मौसंबी, ब्लड रेड, जाफा, वेलेंशिया, हैमलिन, वेस्टिन, नटाल और पेरा प्रमुख हैं. इन सभी किस्मों में रंग, स्वाद, फल के आकार और पकने की अवधि में कुछ अंतर अवश्य होता है, लेकिन ये सभी एक ही प्रजाति स्वीट ऑरेंज के तहत आती हैं. ऐसे में ये कहना कि मौसंबी स्वीट ऑरेंज नहीं है, पूरी तरह गलत और भ्रामक है. इससे किसानों के बीच गलत जानकारी जा रही है.

"कोठीमझेड़ क्लस्टर में स्वीट ऑरेंज की 4–5 उन्नत किस्में लगाई गई हैं. इनका किसानवार एवं किस्मवार पूरा रिकॉर्ड विभाग द्वारा व्यवस्थित रूप से रखा जाता है. इस साल करीब 250 मीट्रिक टन के आसपास स्वीट ऑरेंज का नमूना उत्पादन विभिन्न क्लस्टरों से अलग-अलग मंडियों में भेजा गया, जहां गुणवत्ता के अनुसार 25 से 55 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर सफलतापूर्वक बिक्री हुई. राष्ट्रीय स्तर की मंडियों में स्वीट ऑरेंज का औसत बाजार मूल्य 30–35 रुपये प्रति किलोग्राम रहता है. देश के कई राज्यों जैसे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में स्वीट ऑरेंज की खेती बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक की जा रही है." - डॉ. रमल अंगारिया, सहायक परियोजना निदेशक, शिवा परियोजना

शिवा परियोजना अधिकारी की किसानों से अपील

सहायक परियोजना निदेशक ने बताया कि क्लस्टर क्षेत्र में विकसित सिंचाई योजना का पानी कुछ किसान मुख्यतः लहसुन की फसल के लिए उपयोग कर रहे हैं, जिससे स्वीट ऑरेंज के लिए पानी की उपलब्धता प्रभावित हो रही है. इस संबंध में विभागीय अधिकारियों और किसानों के बीच कई बार विवाद भी हुए हैं. उन्होंने बताया कि क्लस्टर स्थापित होने से पहले यहां की मुख्य कुलह 15–20 सालों से निष्क्रिय पड़ी थी, जिसे परियोजना के जरिए पुनर्जीवित कर कार्यशील बनाया गया है. उन्होंने बताया कि पानी की कमी को दूर करने के लिए JSV द्वारा घमरोला खड्ड से नई सिंचाई योजना का निर्माण किया जा रहा है. इसके पूरा होने के बाद किसानों को भविष्य में लहसुन और स्वीट ऑरेंज दोनों फसलों के लिए पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध हो सकेगा. सहायक परियोजना निदेशक शिवा परियोजना ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और सही जानकारी के लिए सीधे विभाग से संपर्क करें, ताकि वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आधार पर ही खेती को आगे बढ़ाया जा सके.