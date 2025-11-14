ETV Bharat / state

बड़वानी में MSP को लेकर किसान के बिगड़े बोल, विरोध प्रदर्शन में दिया विवादित बयान

किसानों का आरोप है कि खेतिया कृषि मंडी में एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है. व्यापारियों द्वारा लगातार कम दाम की बोली लगाए जाने से किसान सुबह से ही मंडी गेट पर डटे रहे. कड़ाके की ठंड के बावजूद किसान खुले आसमान के नीचे रातभर बैठे रहे और अपनी मांगों पर अड़े रहे. किसानों का कहना था कि जबतक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित नहीं करती और मंडी में मनमानी बोली बंद नहीं होती, तब तक आंदोलन नहीं रुकेगा.

बड़वानी : जिले की खेतिया कृषि उपज मंडी में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा. इस दौरान एमएसपी को लेकर एक किसान ने विवादित बयान दे दिया. कहा कि ऐसे हालात रहे तो बेटे को आतंकवादी बना दूंगा. इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को समझाया कि इस तरह के विवादित बयान से उनपर कार्रवाई हो सकती है. वहीं, MSP को लेकर उनकी मांग पर जांच का आश्वासन दिया.

देर रात मौके पर पहुंचे अपर कलेक्टर, एसडीओपी, मंडी सचिव और पुलिस अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, मगर किसानों ने साफ कहा कि न्याय मिलने से आंदोलन खत्म होगा. इसी दौरान गुस्से में एक किसान ने अधिकारियों से कहा, '' इतने कम भाव मिलने से उसकी जिंदगी बर्बाद गई है, और हालात ऐसे ही रहे तो बेटे को आतंकवादी बना दूंगा.'' किसान के इस बयान से अधिकारी नाराज भी हो गए और समझाइश देते हुए कहा कि ऐसी बयानबाजी पर कार्रवाई हो सकती है. जैसे तैसे मामला शांत हुआ और अधिकारियों ने किसानों की शिकायत पर जांच और उचित समाधान का आश्वासन दिया.

अत्यधिक बारिश से फसलें हुई बर्बाद

इस वर्ष अत्यधिक बारिश से फसलें बर्बाद होने के बाद किसानों को खासा नुकसान हुआ है. वहीं, किसानों का आरोप है कि मंडियों में मक्का, ज्वार और अन्य फसलों के कम दाम मिलने से उनपर संकट और बढ़ गया है. खेतिया मंडी में मक्का बेचने पहुंचे किसानों को केवल 6-7 रु प्रति किलो तक की बोली लगाई जा रही है, जिसके विरोध में किसानों ने पहले सड़क पर मक्का फेंककर भी विरोध जताया था.

जयस ब्लॉक अध्यक्ष विजू सोलंकी ने बताया, '' किसानों को दो-दो दिन से मंडी में बैठकर भी उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं. उनका कहना है 6–7 रु किलो में बेचेंगे तो भारी नुकसान होगा. व्यापारियों की मनमर्जी के खिलाफ हमें लड़ना ही पड़ेगा.''