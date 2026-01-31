ETV Bharat / state

‎ओलावृष्टि की मार से त्रस्त किसानों का फूटा गुस्सा, देई–इंद्रगढ़ मेगा हाइवे पर किया चक्काजाम ‎

किसानों की मांगों के समाधान का प्रशासनिक स्तर पर आश्वासन दिया गया. इसके बाद जाम हटाया गया.

Farmers sit on protest during the road blockade
चक्काजाम ‎के दौरान धरने पर बैठे किसान (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 31, 2026 at 3:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

‎बूंदी: जिले के नैनवां उपखंड क्षेत्र में हाल ही में हुई भीषण ओलावृष्टि से रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. इससे आक्रोशित किसानों ने शनिवार को प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. फसलों के सर्वे और मुआवजे की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने देई–इंद्रगढ़ हाइवे पर चक्काजाम कर दिया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. करीब तीन घंटे तक चले इस जाम से यातायात पूरी तरह ठप रहा. किसान महापंचायत के पाटन विधानसभा प्रभारी राजेन्द्र नागर ने बताया कि 27 जनवरी को हुई ओलावृष्टि से गेहूं, चना, सरसों सहित अन्य रबी फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन अब तक न तो कोई सर्वे हुआ और न ही मुआवजे को लेकर कोई ठोस कार्रवाई की गई. प्रशासन की अनदेखी से नाराज किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और मौके पर प्रशासनिक अधिकारी को बुलाने की मांग पर चक्काजाम कर दिया.

‎आक्रोश बढ़ा तो मौके पर पहुंचे अधिकारी: ‎उधर जाम की सूचना मिलते ही करवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नैनवां उपखंड के सक्षम अधिकारी को बुलाने की मांग पर डटे रहे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए करवर सीआई नरेश मीणा और नायब तहसीलदार कैलाश नारायण मीणा भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की, लेकिन किसान नैनवां एसडीएम को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े रहे. किसानों ने न केवल ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के शीघ्र सर्वे और मुआवजे की मांग उठाई, बल्कि वर्ष 2022 से 2025 तक की लंबित आदान अनुदान योजना राशि का भुगतान, खजुरी गांव में खरीद केंद्र खोलने जैसी अन्य प्रमुख मांगें भी रखीं.

ग्रामीणों ने की प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, फिर से मौसम विभाग का अलर्ट

किसानों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए नायब तहसीलदार कैलाश नारायण मीणा ने नैनवां उपखंड अधिकारी भागचंद रैगर से दूरभाष पर किसानों की सीधी बातचीत करवाई. उपखंड अधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा और तत्काल नैनवां तहसीलदार को मौके पर भेजा जा रहा है. उपखंड अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार रामराय मीणा मौके पर पहुंचे और किसानों से वार्ता की. किसानों ने उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत सर्वे कराकर मुआवजा राशि दिलाने की मांग की.

‎पढ़ें: भरतपुर में ओलावृष्टि से 11 हजार हेक्टेयर में सरसों-गेहूं की फसलों को भारी नुकसान, किसानों को मुआवजे की आस

‎तहसीलदार के आश्वासन के बाद हटे किसान: तहसीलदार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मुआवजे से संबंधित मांगों को राज्य सरकार के समक्ष भेजा जाएगा. वहीं खजुरी गांव में खरीद केंद्र खोलने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा जाएगा. साथ ही, प्रभावित क्षेत्रों का शीघ्र सर्वे कराने का ठोस आश्वासन दिया गया. प्रशासन से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने करीब तीन घंटे बाद सड़क से अवरोधक हटाए और चक्काजाम समाप्त किया. जाम खुलते ही वाहनों की आवाजाही पुनः सुचारु हो सकी. इस दौरान किसान महापंचायत के पाटन विधानसभा प्रभारी राजेन्द्र नागर, करवर उपतहसील प्रभारी सत्यनारायण नागर, मीडिया प्रभारी अशोक नागर सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे. किसानों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सर्वे कर मुआवजा नहीं दिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

TAGGED:

HAILSTORM CAUSES DAMAGE TO CROPS
FARMERS DEMAND TO COMPENSATION
DEMAND FOR IMMEDIATE CROP SURVEY
ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान
FARMERS PROTET IN BUNDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.