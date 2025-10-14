ETV Bharat / state

खाद के लिए आधार कार्ड लगे हैं लाइन में, आगर-मालवा से सामने आया अनोखा मामला

आगर मालवा के किसानों की जगह अब आधार कार्ड खाद के लिए लाइन में लगे हैं. आधार कार्ड के साथ किसानों ने जमीन के दस्तावेज और नाम पते के साथ पत्थर रखकर कतार में इन्हें खड़ा कर दिया है. हफ्तों से खाद की कमी और सीमित कूपन के चलते किसानों ने अब ये जुगाड़ निकाला है. हालांकि, ये दृश्य सिस्टम की पोल भी खोल रहा है कि किस तरह किसान खाद के लिए परेशान हैं.

आगर: प्रदेश के कई जिलों में खाद को लेकर किसान परेशान हैं. कई जिलों में खाद की लंबी लाइनों को लेकर ई-टोकर की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है, इसी बीच आगर-मालवा से एक ऐसा दृश्य सामने आया है, जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे. यहां खाद के लिए लंबी कतारों से थक हार चुके किसानों ने अब अपनी जगह आधार कार्डों को ड्यूटी पर लगा दिया. सुनने में अटपटा लगे पर ये सच है.

खाद के लिए आधार कार्ड लगे हैं लाइन में

सूरज की पहली किरण के साथ लग जाती है लाइन

सुबह के 6 बजे से किसानों का कतार में लगना अब बीते दिनों की बात हो गई है. अब तो सूरज की पहली किरण के साथ ही सड़क पर आधार कार्ड के साथ दस्तावेजों और पत्थरों की पंक्तियां सजी होती हैं. हर दिन केवल 40 किसानों को ही कूपन मिलते हैं, जिनके आधार पर बाद में खाद वितरण होता है. जैसे ही कूपन बांटने वाला कर्मचारी आता है तो भीड़ उमड़ पड़ती है और अफरा-तफरी व धक्का-मुक्की शुरू हो जाती है.

घर का काम छोड़कर खाद के लिए भटक रही महिलाएं

इस संघर्ष में किसान महिलाएं भी पीछे नहीं हैं. सुबह-सुबह घर के काम छोड़कर वे भी लाइन में जुट जाती हैं, जब वे भी थक जाती हैं तो उनकी जगह परिवार का कोई और सदस्य जगह ले लेता है या फिर आधार कार्ड को कतार में लगा दिया जाता है. यह नज़ारा सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई बयां करता है, जहां किसान को अपनी पहचान भी सड़क और खेतों पर रखनी पड़ रही है.

जबलपुर में ई-टोकन से मिलेगी खाद

किसानों की ऐसी ही परेशानियों को देखते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर, विदिशा और रायसेन में ई-टोकन व्यवस्था शुरू की गई है. इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई-टोकन के जरिए अब किसानों को खाद दिया जा रहा है. यहां 3 हजार से ज्यादा ई-टोकन बांटे जा चुके हैं, जिसके बाद अब किसानों को लाइन लगाने की जरूरत नहीं है और कोई खाद कारोबारी इसकी कालाबाजारी भी नहीं कर पाएगा.