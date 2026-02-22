ETV Bharat / state

बरेली के यशपाल हर साल ड्रैगन फ्रूट से कमा रहे लाखों, कोरोना में नौकरी छूटी तो खोज निकाला खेती का नया मॉडल

यशपाल सिंह ड्रैगन फ्रूट की खेती के जरिए किसानाें की आमदनी बढ़ाने का नया रास्ता खाेज निकाला.

ड्रैगन फ्रूट की खेती
ड्रैगन फ्रूट की खेती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 8:50 PM IST

5 Min Read
बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली के यशपाल कोरोना काल की प्राइवेट नौकरी छूटी तो उन्होंने शोध और तकनीक के साथ कृषि की राह पकड़ ली. उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती कर किसानों के बीच मिसाल कायम की है.

बरेली जनपद के ब्लॉक भोजीपुरा के महिमा पट्टी गांव में यशपाल सिंह ने अपनी ड्रैगन फ्रूट फैक्ट्री की शुरुआत सीमित संसाधनों से की थी. शुरुआत में उन्हें कई तरह की दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों से जानकारी जुटाकर वैज्ञानिक पद्धति से बागवानी शुरू की.

यशपाल की ड्रैगन फ्रूट फैक्ट्री कमा रहे लाखों रुपये (ETV Bharat)

यशपाल ने गुजरात और महाराष्ट्र में ड्रेगन फ्रूट की मॉडल खेती सिखी. उसके बाद उन्हें कई एकड़ में ड्रेगन की खेती करने लगे. अब वह 10 लोगों को रोजगार भी दे रहे है.

यशपाल ने बताया कि ड्रेगन फ्रूट की फसल लगभग चार साल में पूरी तरह तैयार हो जाती है. एक बार पौधों में फूल और फल आना शुरू हो जाए, तो नियमित आय मिलने लगती है और 20 से 25 साल तक मुनाफा कमाया जा सकता है. एक तरह से यह किसान की फैक्ट्री बन जाती है.

ड्रैगन फ्रूट से किसानों का फायदा
ड्रैगन फ्रूट से किसानों का फायदा (ETV Bharat)

यशपाल ने बताया कि आज वह वार्षिक 10 से 15 लाख रुपये तक की कमाई कर रहे हैं. इतना ही नहीं, वे आसपास के किसानों को भी ड्रैगन फ्रूट की खेती का प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि अन्य किसान भी कम लागत में अधिक लाभ कमा सकें.

यशपाल ने बताया कि उन्होंने रक्षपाल कॉलेज से एमबीए किया है. उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में योजनाएं चला रही है. पहले जहां किसानों को 30 हजार रुपये तक की ग्रांट मिलती थी, अब यह बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक कर दी गई है, जिससे बागवानी को बढ़ावा मिला है. यशपाल ने बताया कि फसल विविधीकरण, नई तकनीक और मेहनत के दम पर खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदला जा सकता है.

ड्रैगन फ्रूट के फायदे
ड्रैगन फ्रूट के फायदे (ETV Bharat)

औषधीय गुणों से होता है भरपूर ड्रैगन फ्रूट
ड्रैगन फ्रूट की ऊपरी सतह पर गुलाबी और लाल रंग का होता है, जबकि अंदर का भाग पीले रंग का होता है. इसके सेवन से रक्ताल्पता की समस्या दूर होती है. साथ ही फाइबर व विटामिन सी की अच्छी मात्रा होने के चलते इस फल के सेवन से कई और बीमारियों में काफी हद तक निजात मिलती है. ड्रैगन फ्रूट के पौधे को 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और हल्के पानी की आवश्यकता होती है और इसकी खेती से बहुत सकारात्मक परिणाम मिलते हैं.

ड्रैगन फ्रूट के फायदे

  1. रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा: ड्रैगन फ्रूट में भरपूर विटामिन सी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ड्रैगन फ्रूट का नियमित सेवन शरीर की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे यह सामान्य बीमारियों और संक्रमणों के खिलाफ अधिक मजबूती से सामने आता है.
  2. पाचन स्वास्थ्य:फाइबर से भरपूर, ड्रैगन फ्रूट पाचन में सहायता करता है और कब्ज को रोकने में मदद करता है. इसमें मौजूद फाइबर नियमित मल त्याग को बढ़ावा आसान बनाता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, जिससे पाचन संबंधी स्वास्थ्य में योगदान मिलता है.
  3. डायबिटीज प्रबंधन: इसकी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उच्च फाइबर सामग्री के साथ, ड्रैगन फ्रूट ब्लड शुगर के स्तर को प्रबंधित करने के लिए एक वरदान है. यह ग्लूकोज के स्तर को स्थिर करने में मदद करता है, जिससे यह डायबिटीज वाले व्यक्तियों या संतुलित ब्लड शुगर के स्तर को बनाए रखने की चाह रखने वालों के लिए एक उपयुक्त फल बन जाता है.
  4. हार्ट हेल्थ:फल के एंटीऑक्सीडेंट गुण हृदय के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके और रक्त वाहिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाकर, ड्रैगन फ्रूट हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और हृदय रोग के जोखिम को कम करता है. एक शोध से यह निष्कर्ष निकला कि ड्रैगन फ्रूट हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है. यह शोध "फूड एंड फंक्शनल फूड्स" पत्रिका में प्रकाशित हुआ था. इस अध्ययन में डॉक्टर 'डब्ल्यू. झोउ, जेड वाई लिन' (Dr. W. Zhou, Z. Y. Lin) ने भाग लिया.
  5. एंटी-एजिंग गुण:ड्रैगन फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव का मुकाबला मजबूती से करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है. नियमित सेवन से त्वचा को युवा-हेल्दी बनाए रखने और समय से पहले उम्र बढ़ने की गति को रोकने में मदद मिल सकती है.
  6. हड्डियों का स्वास्थ्य:कैल्शियम से भरपूर, ड्रैगन फ्रूट मजबूत हड्डियों का समर्थन करता है और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करता है. कैल्शियम भरपूर ड्रैगन फ्रूट हड्डियों के घनत्व और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है.

