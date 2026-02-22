ETV Bharat / state

बरेली के यशपाल हर साल ड्रैगन फ्रूट से कमा रहे लाखों, कोरोना में नौकरी छूटी तो खोज निकाला खेती का नया मॉडल

ड्रैगन फ्रूट की खेती ( ETV Bharat )

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली के यशपाल कोरोना काल की प्राइवेट नौकरी छूटी तो उन्होंने शोध और तकनीक के साथ कृषि की राह पकड़ ली. उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती कर किसानों के बीच मिसाल कायम की है. बरेली जनपद के ब्लॉक भोजीपुरा के महिमा पट्टी गांव में यशपाल सिंह ने अपनी ड्रैगन फ्रूट फैक्ट्री की शुरुआत सीमित संसाधनों से की थी. शुरुआत में उन्हें कई तरह की दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों से जानकारी जुटाकर वैज्ञानिक पद्धति से बागवानी शुरू की. यशपाल की ड्रैगन फ्रूट फैक्ट्री कमा रहे लाखों रुपये (ETV Bharat) यशपाल ने गुजरात और महाराष्ट्र में ड्रेगन फ्रूट की मॉडल खेती सिखी. उसके बाद उन्हें कई एकड़ में ड्रेगन की खेती करने लगे. अब वह 10 लोगों को रोजगार भी दे रहे है. यशपाल ने बताया कि ड्रेगन फ्रूट की फसल लगभग चार साल में पूरी तरह तैयार हो जाती है. एक बार पौधों में फूल और फल आना शुरू हो जाए, तो नियमित आय मिलने लगती है और 20 से 25 साल तक मुनाफा कमाया जा सकता है. एक तरह से यह किसान की फैक्ट्री बन जाती है.