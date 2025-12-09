पलिया में हाथियों के झुंड ने पैर से कुचलकर मार डाला; गन्ने के खेत की रखवाली कर रहा था किसान, विशेष टीम बनाई गई
दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉ. एच. राजामोहन ने बताया कि हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने के लिए विशेष टीम बनाई गई है.
लखीमपुर खीरी : पलिया क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने बीती रात एक किसान पर हमलाकर मौत के घाट उतार दिया. गन्ने के खेत में रखवाली कर रहे किसान रामबहादुर (45) को हाथियों ने पैरों तले कुचल दिया. हादसे के बाद गांव में आक्रोश व्याप्त है.
मृतक रामबहादुर के बेटे उमेश ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7 बजे उसके पिता समीर पांडेय के खेत पर रखवाली करने गए थे. तीनों खेत के किनारे चौकसी कर रहे थे कि अचानक अंधेरे में झाड़ियां हिलने और भारी पैरों की आवाज सुनाई देने लगी. टॉर्च की रोशनी पड़ते ही सामने करीब 10–12 हाथियों का झुंड दिखाई दिया. किसानों ने शोर कर झुंड को भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी हाथी आक्रामक हो गए.
हमले के दौरान लालता और सुशील किसी तरह भागकर बच निकले, लेकिन रामबहादुर झुंड के बीच फंस गए. कुछ ही सेकेंड में हाथियों ने उन्हें पैरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक रामबहादुर की सांसें थम चुकी थीं. शव की हालत देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए. कान, नाक और मुंह से खून बह रहा था.
स्थानीय किसानों का कहना है कि पिछले 10-12 दिनों से हाथियों के झुंड गन्ने, धान और गेहूं की फसलें रौंद रहे हैं. खेत बचाएं या अपनी जान अब समझ नहीं आता. किसानों ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, नहीं तो यह हादसा टल सकता था. ग्रामीणों ने मांग की है कि रात में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, ड्रोन से निगरानी हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए.
दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉ. एच. राजामोहन ने बताया कि नेपाल की ओर से आए हाथियों का मूवमेंट इस समय काफी बढ़ा है. हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने के लिए विशेष टीम बनाई गई है.
2018 में गई थी किसान की जान : इस क्षेत्र में यह कोई पहली घटना नहीं है. 2018 में भी लुधौरी रेंज में हाथियों ने एक किसान की जान ले ली थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाएं ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा कर रही हैं और वन विभाग की जिम्मेदारी पर प्रश्नचिह्न खड़े कर रही हैं.
