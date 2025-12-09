ETV Bharat / state

पलिया में हाथियों के झुंड ने पैर से कुचलकर मार डाला; गन्ने के खेत की रखवाली कर रहा था किसान, विशेष टीम बनाई गई

हाथियों का झुंड ( Photo credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : पलिया क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने बीती रात एक किसान पर हमलाकर मौत के घाट उतार दिया. गन्ने के खेत में रखवाली कर रहे किसान रामबहादुर (45) को हाथियों ने पैरों तले कुचल दिया. हादसे के बाद गांव में आक्रोश व्याप्त है. मृतक रामबहादुर के बेटे उमेश ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7 बजे उसके पिता समीर पांडेय के खेत पर रखवाली करने गए थे. तीनों खेत के किनारे चौकसी कर रहे थे कि अचानक अंधेरे में झाड़ियां हिलने और भारी पैरों की आवाज सुनाई देने लगी. टॉर्च की रोशनी पड़ते ही सामने करीब 10–12 हाथियों का झुंड दिखाई दिया. किसानों ने शोर कर झुंड को भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी हाथी आक्रामक हो गए.



हमले के दौरान लालता और सुशील किसी तरह भागकर बच निकले, लेकिन रामबहादुर झुंड के बीच फंस गए. कुछ ही सेकेंड में हाथियों ने उन्हें पैरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक रामबहादुर की सांसें थम चुकी थीं. शव की हालत देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए. कान, नाक और मुंह से खून बह रहा था.



