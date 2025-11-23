कुचामन सिटी: 101 ट्रैक्टरों पर निकली बारात...देखने उमड़े लोग
दूल्हा खुद ट्रैक्टर पर सवार था. उसके पीछे करीब एक किमी लंबा ट्रैक्टरों का काफिला था, जिस पर सवार थे बाराती.
Published : November 23, 2025 at 9:11 PM IST
कुचामन सिटी: कुचामन सिटी इलाके में शनिवार को अनूठे अंदाज में बारात निकली. किसान ने महंगी गाड़ियों के बजाय ट्रैक्टर पर बारात निकाली. बारात में 101 ट्रैक्टर शामिल हुए, जिन पर बाराती बैठे थे. बारात में दूल्हा और उसके परिजन ही नहीं बल्कि सभी बाराती ट्रैक्टरों पर बैठकर ही दुल्हन के घर पहुंचे.
हिरानी निवासी दूल्हे के पिता दयालराम डोडवाडिया ने बताया कि बेटे की बारात शनिवार को भैरुपुरा गांव ले जानी थी. खेती बाड़ी उनकी आजीविका का साधन है. ट्रैक्टर ही किसानों की पहचान है. ऐसे में उन्होंने अपने बेटे की बारात ट्रैक्टरों से ले जाने का फैसला किया. इसके लिए 101 ट्रैक्टरों का इंतजाम किया, फिर दूल्हे और बारातियों के साथ ट्रैक्टरों से रवाना हुए.
इधर, ट्रैक्टरों के जरिए बारात जब हिरानी गांव से रवाना हुई तो उसे देखने लोग उमड़े. बारात जिस रास्ते से गुजरी, लोग ठिठक गए. दूल्हा खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर बारात के काफिले में सबसे आगे चल रहा है. बाकी बाराती 101 ट्रैक्टरों पर सवार होकर उसके पीछे चल रहे थे. एक किलोमीटर से अधिक लंबा बारात के ट्रैक्टरों का काफिला जहां से गुजरा, लोग देखते रह गए. बारात जब दुल्हन के घर पर पहुंची तो वधू पक्ष के लोग भी इस अनोखी बारात को देखने उमड़े.