जांजगीर चांपा में किसान का आत्मघाती कदम, अस्पताल में इलाज जारी, प्रशासन का दावा मुआवजा नहीं मिलने से था परेशान

जांजगीर चांपा : अकलतरा थाना क्षेत्र के सांकर गांव में किसान ने जान देने की कोशिश की है.बताया जा रहा है कि किसान धान नहीं बिकने और भारतमाला प्रोजेक्ट का मुआवजा राशि नहीं मिलने से परेशान था. आत्मघाती कदम उठाने से पहले किसान ने 4 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया.किसान के आत्मघाती कदम उठाने की जानकारी जब परिजनों को लगी तो उन्होंने तुरंत उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया,जहां किसान का इलाज जारी है.

किसान ने सोशल मीडिया में अपलोड किया वीडियो

अकलतरा ब्लॉक के सांकर गांव निवासी किसान अनुराग सिंह चंदेल ने आत्मघाती कदम उठाया है. किसान ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले एक वीडियो बनाया है. किसान ने वीडियो में आरोप लगाए हैं कि वो शासन प्रशासन के रवैये से परेशान हैं. पिछले साल भी उनका धान नहीं बिका था,इस साल भी धान नहीं बिक सका है.कर्ज इतना ज्यादा हो चुका है कि खेत बेचना पड़ गया.