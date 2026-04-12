कन्नौज में गेहूं के खेतों में लगी आग; बीघों फसल राख होने से किसान का नुकसान, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू
ठठिया थाना के प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि कन्नौज और कानपुर बॉर्डर पर गेहूं के खेतों में आग लगी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 11:00 PM IST
कन्नौज : जिले के ठठिया थाना क्षेत्र के बरेवा, पटक पूर्वा और दन्नआ पूर्वा गांवों में रविवार को गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने का मामला सामने आया है. भीषण आगजनी में कई बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
ठठिया थाना के प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि कन्नौज और कानपुर बॉर्डर पर गेहूं के खेतों में आग लगी थी, जिसमें 15% भाग में कन्नौज और बाकी का कानपुर नगर में नुकसान हुआ है. कुल मिलाकर 100 बीघा के आस-पास फसल नुकसान हुई है.
जानकारी के मुताबिक, ठठिया थाना क्षेत्र के बरेवा, पटक पूर्वा और दन्नआ पूर्वा गांवों में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से किसानों को काफी नुकसान हो गया. ग्रामीणों ने बताया कि किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने अचानक धुआं उठने लगा. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेज हवा के चलते लपटें तेजी से आसपास के खेतों में फैलने लगीं.
ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया. कुछ ही समय में कई बीघा फसल जलकर राख हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस कर्मियों ने भी आग बुझाने की कोशिश की. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक किसानों को भारी नुकसान हो चुका था.
किसान ने बताया कि “हम लोग खेत में काम कर रहे थे. अचानक धुआं उठा और आग फैल गई. देखते ही देखते पूरी फसल जल गई. अब हमारे पास कुछ नहीं बचा." किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है. फिलहाल प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है
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