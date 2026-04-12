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कन्नौज में गेहूं के खेतों में लगी आग; बीघों फसल राख होने से किसान का नुकसान, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू

कन्नौज में गेहूं के खेतों में लगी आग ( Photo credit: ETV Bharat )

कन्नौज : जिले के ठठिया थाना क्षेत्र के बरेवा, पटक पूर्वा और दन्नआ पूर्वा गांवों में रविवार को गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने का मामला सामने आया है. भीषण आगजनी में कई बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. ठठिया थाना के प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि कन्नौज और कानपुर बॉर्डर पर गेहूं के खेतों में आग लगी थी, जिसमें 15% भाग में कन्नौज और बाकी का कानपुर नगर में नुकसान हुआ है. कुल मिलाकर 100 बीघा के आस-पास फसल नुकसान हुई है.

जानकारी के मुताबिक, ठठिया थाना क्षेत्र के बरेवा, पटक पूर्वा और दन्नआ पूर्वा गांवों में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से किसानों को काफी नुकसान हो गया. ग्रामीणों ने बताया कि किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने अचानक धुआं उठने लगा. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेज हवा के चलते लपटें तेजी से आसपास के खेतों में फैलने लगीं.