SPECIAL : 25 लाख की नौकरी छोड़ MBA युवा बना 'हाईटेक किसान', खेती से कमा रहा सालाना 60 लाख

राजसमंद के एमबीए युवा आकाश हिंगड़ ने 25 लाख का पैकेज छोड़ खेती शुरू की और सालाना 60 लाख की कमाई कर मिसाल पेश की.

आकाश हिंगड़
आकाश हिंगड़ (फोटो ईटीवी भारत राजसमंद)
Published : February 21, 2026 at 6:03 PM IST

6 Min Read
राजसमंद : आज के दौर में जहां युवा अच्छी पढ़ाई करने के बाद महानगरों की चकाचौंध और लाखों के सैलरी पैकेज का सपना देखते हैं, वहीं राजस्थान के राजसमंद के रहने वाले आकाश हिंगड़ ने एक अलग ही राह चुनी. ग्रामीण विकास (Rural Development) में एमबीए करने के बाद आकाश मुंबई के एक प्रतिष्ठित बैंक में 24-25 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर काम कर रहे थे. लेकिन उनका मन मिट्टी से जुड़ा था उन्होंने सुरक्षित भविष्य वाली नौकरी को अलविदा कहा और अपने गांव लौटकर खेती को एक बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित किया.

आकाश की सफलता ने यह सोच बदल दी कि खेती में भविष्य नहीं है. मौसम के हालात, सही योजना, नई तकनीक, बाजार की डिमांड और मार्केट की समझ के साथ आकाश ने खेती शुरू की, जिससे एक वर्ष में ही 60 लाख रुपए की कमाई कर ली. इस तरह एमबीए युवा किसान आकाश आज अपने खेत पर 15 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं.

राजसमंद के आकाश हिंगड़ ने बदला खेती का नजरिया (वीडियो ईटीवी भारत राजसमंद)

आकाश हिंगड़ मूलत: राजसमंद शहर के निवासी है और उनके पिता मार्बल व प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े हैं. मुंबई में एमबीए की पढ़ाई के बाद आकाश ने कॉर्पोरेट कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने शहर लौट आए. फिर कुरज गांव में स्थित पुश्तैनी 32 एकड़ जमीन पर एकीकृत फार्म के एक व्यापक मॉडल के रूप खेती का कार्य शुरू किया. जमीन को चारों तरफ तारबंदी कर सुरक्षित किया. साथ ही आकाश ने राजसमंद से लेकर महाराष्ट्र तक सफल किसानों के खेत विजिट किए और आधुनिक तकनीक को समझा. साथ ही कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ली, तो कृषि अधिकारियों का मार्गदर्शन लेते हुए आधुनिक तकनीक के साथ खेती करने लगे.

राजसमंद के एमबीए युवा ने खेती को बनाया 60 लाख का स्टार्टअप
राजसमंद के एमबीए युवा ने खेती को बनाया 60 लाख का स्टार्टअप (फोटो ईटीवी भारत GFX)

खेती को बिजनेस के रूप में लेते हुए नई तकनीक पर इन्वेस्ट भी किया और कृषि कल्याण की योजनाओं का अनुदान भी लेते रहे. इसके तहत तीन पॉली हाउस लगाए, जिसमें खीरा की खेती की जा रही है. पूरे साल खीरा की उपज हो सके. इसके लिए एक प्लास्टिक पॉली हाउस है, जिससे बारिश का पानी अंदर न जाए और फसल खराब न हो. साथ ही 2 नेट पॉली हाउस है, ताकि बारिश और तापमान से फसल सुरक्षित रहे, जबकि दो नेट पॉली हाउस में वर्षभर सब्जियों की खेती की जा रही है. जैविक खाद का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाया जा रहा है.

कृषि स्टार्टअप
कृषि स्टार्टअप (फोटो ईटीवी भारत राजसमंद)

​लेजर लेवल तकनीक से बढ़ी पैदावार : आकाश की सफलता का सफर चुनौतियों से भरा रहा. शुरुआत में भारी बारिश के कारण उनकी मक्का की फसल बर्बाद हो गई. उन्होंने हार मानने के बजाय समस्या की जड़ तलाशी और पाया कि खेत का समतल न होना सबसे बड़ी बाधा है. जब उन्हें 'लेजर लेवल' तकनीक के बारे में पता चला, तो उन्होंने पाया कि यह मशीन पूरे उदयपुर संभाग में कहीं उपलब्ध नहीं थी.​आकाश ने हार नहीं मानी और खास तौर पर पंजाब से यह मशीन मंगवाई. इस तकनीक से उन्होंने अपने पूरे खेत को समतल किया. इसका फायदा यह हुआ कि खेत में पानी जमा होना बंद हो गया, सिंचाई में 30 प्रतिशत पानी की बचत हुई और पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ. आकाश ने बताया कि पूरे उदयपुर संभाग में लेजर लेवल मशीन सिर्फ उनके पास ही है. कोटा क्षेत्र में इस तरह की मशीन का उपयोग किसान कर रहे हैं.

खेती से कमा रहा सालाना 60 लाख
खेती से कमा रहा सालाना 60 लाख (फोटो ईटीवी भारत राजसमंद)

15 लोगों को मिला रोजगार, अब 1 करोड़ का लक्ष्य : आकाश ने खेती को व्यवसाय के रूप में विकसित किया. पॉली हाउस से लेकर खेत तैयार करने, मशीनें चलाने, सिंचाई आदि कार्य के जरिए 15 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है. ये सभी लोग फसल-सब्जियों की बुवाई, निराई, हकाई, खाद देने, तैयार फल-सब्जी को तोड़ने व कृषि मंडी तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं. इतने लोगों का वेतन व खर्च निकालने के बाद 60 लाख रुपए तक साल भर में कमाए हैं और आकाश का लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष में यह कमाई 1 करोड़ के पार पहुंच जाए. इसके लिए खीरा के साथ पपीता के लिए खेत तैयार कर रहे हैं. इस तरह आकाश की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक सोच और सही प्रबंधन अपनाकर खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है.

पॉली हाउस खेती
पॉली हाउस खेती (फोटो ईटीवी भारत राजसमंद)

खीरा से सबसे ज्यादा कमाई, फिर सब्जियां : आकाश अभी सबसे ज्यादा कमाई खीरा (ककड़ी) से कर रहे हैं. तीनों पॉली हाउस में खीरा की बुवाई कर रखी है. साथ ही तरोई, आलू, टमाटर, मिर्ची, मटर, तरबूज, खरबूज आदि सब्जियां है. सबसे ज्यादा आय खीरा (ककड़ी) से हुई और सब्जियां भी नियमित कमाई दे रही है. प्रतिदिन खेत से खीरा व सब्जियां राजसमंद व उदयपुर कृषि उपज मंडी तक पहुंचाई जा रही है.

लाखों रुपए का सरकारी अनुदान भी प्राप्त किया : आकाश एक कुशल प्रबंधक की तरह सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा रहे हैं. आकाश हिंगड़ ने बताया कि आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चला रखी है. इसके तहत तीन पॉली हाउस लगाए, जिस पर 56 प्रतिशत तक अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया. साथ ही बूंद बूंद सिंचाई (ड्रिप इरिगेशन ) योजना के तहत भी कृषि मंत्रालय से अनुदान मिला. अब बिजली खर्च कम करने के लिए सोलर प्लांट लगाने के लिए आवेदन किया है, जिस पर भी सरकार से अनुदान भी मिलेगा और मुफ्त बिजली का उपयोग भी कर सकेंगे.

लेजर तकनीक और पॉली हाउस से बदली किस्मत
लेजर तकनीक और पॉली हाउस से बदली किस्मत (फोटो ईटीवी भारत राजसमंद)

संपादक की पसंद

