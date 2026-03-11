ETV Bharat / state

किसान को जमीन अधिग्रहण से मिली थी मोटी रकम, 18 साल के बेटे ने ऑनलाइन गेमिंग में गंवा दिए ₹1.77 करोड़

साइबर ठगों ने पहले युवक को जीत दिलाकर लालच दिया, फिर पौने दो करोड़ रुपए ठग लिए

LOSSES IN ONLINE GAMING
ऑनलाइन गेम के नाम पर साइबर ठगी (Concept Image ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 11, 2026 at 1:01 PM IST

Updated : March 11, 2026 at 2:51 PM IST

देहरादून: किसान परिवार के युवक ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए रातों-रात करोड़ों रुपए कमाने के लालच में एक करोड़ 77 लाख रुपए साइबर ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए. साइबर ठगों ने शुरुआत में युवक को जीत दिलवाकर लालच में फंसाया था. फिर कभी हार, कभी जीत के खेल में फंसा कर करोड़ों रुपये ठग लिए गए. युवक की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

किसान के बेटे ने ऑनलाइन गेम में गंवा दिए पौने दो करोड़: बता दें कि हरिद्वार के झबरेड़ा निवासी 18 वर्षीय युवक ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि वह पिछले एक साल से ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसा था. साइबर ठगों ने उसे वीआईपी गेमिंग का झांसा देखकर इतना सम्मोहित किया कि उसने अपने और पिता के पांच बैंकों खातों से ट्रांजेक्शन कर दिए. युवक ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच कुल एक करोड़ 77 लाख रुपए यूपीआई के जरिए साइबर ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए.

नाइजीरिया और श्रीलंका के व्हाट्सअप नंबरों का हुआ ठगी में इस्तेमाल: साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जब मामले की जांच की तो पता चला कि ठगी के लिए नाइजीरिया और श्रीलंका समेत अन्य देशों के व्हाट्सएप नंबरों का इस्तेमाल किया गया. साइबर ठगों ने पहले युवक को स्पोर्ट्सबाजी और प्रोबो जैसे एप पर छोटा मुनाफा दिखाया, जिससे उसका भरोसा जीत लिया. उसके बाद जब उसने सारे रुपए गंवा दिए और अपना पैसा वापस मांगा, तो साइबर ठगों ने संपर्क तोड़ दिया.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहित हुई जमीन के मिले थे पैसे: इतनी बड़ी रकम ऑनलाइन गेम्स में ठगी का मामला सामने आने पर साइबर पुलिस भी हैरान रह गई. पूछताछ में जानकारी मिली कि 18 वर्षीय युवक किसान परिवार से है. उसके पिता की जमीन का दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे के निर्माण में अधिग्रहण हुआ था, जिसका मुआवजा उनके बैंक खाते में आया था. युवक खुद बीसीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा है. युवक को लगा था कि गेमिंग एप के जरिए वह रकम को दोगुना कर देगा.

पिता के खातों को संभालता था 18 साल का युवक: इसी उम्मीद और लालच में साइबर ठगों के जाल में फंसता चला गया. युवक पिता के खाते खुद ही संभालता था. इसलिए रुपए ट्रांसफर करता गया. युवक ऑनलाइन गेम्स में लाखों रुपए गंवाने के बाद भी उम्मीद कर रहा था कि वह नुकसान की भरपाई कर लेगा. इसलिए पूरे साल खेलता रहा. जब परिवार को पता चला कि वह बड़ी रकम गंवा चुका है, तब साइबर पुलिस को सूचना दी गई.

साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ मुकदमा: एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया है कि-

पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधी गेमिंग और निवेश के नाम पर युवाओं को लगातार निशाना बना रहे हैं. किसी भी अनजान व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक पर क्लिक न करें और ना ही भारी मुनाफे के लालच में रकम ट्रांसफर करें.
-अजय सिंह, एसएसपी, एसटीएफ-

Last Updated : March 11, 2026 at 2:51 PM IST

