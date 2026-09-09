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पिता किसान.. मां गृहिणी, लेफ्टिनेंट की वर्दी पहन गांव लौटे विकास का ढोल-नगाड़े से हुआ स्वागत

किसान पिता के बेटे विकास कुमार ने 23 साल की उम्र में इतिहास रच दिया है. इंडियन आर्मी में बने लेफ्टिनेंट. रिपोर्ट- आलोक कुमार भारती

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परिवार के साथ लेफ्टिनेंट विकास कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 9, 2026 at 3:40 PM IST

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भोजपुर: अगर हौसले बुलंद हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत में निरंतरता हो तो साधारण परिवार से निकलकर भी बड़ी मंजिल हासिल की जा सकती है. भोजपुर जिले के कोईलवर के रहने वाले 23 वर्षीय विकास कुमार ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से इसे सच कर दिखाया है.

लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ चयन

किसान पिता के बेटे विकास कुमार का चयन भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है. उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार बल्कि कोईलवर और उनके पैतृक गांव चवरियां में भी खुशी का माहौल है. सेना में लेफ्टिनेंट बनने के बाद मंगलवार को पहली बार घर पहुंचे विकास कुमार का परिजनों और ग्रामीणों ने गाजे-बाजे के साथ भव्य स्वागत किया.

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गांव वालों ने किया फूल माला पहना कर स्वागत (ETV Bharat)

किसान परिवार में जन्म

इस दौरान लोगों ने पुष्पवर्षा और आरती उतारकर उन्हें सम्मानित किया. बेटे की इस उपलब्धि पर पिता गुप्तेश्वर सिंह और मां उमा देवी समेत पूरा परिवार गौरवान्वित है.विकास कुमार का पैतृक गांव अगिआंव प्रखंड का चवरियां गांव है. उनके पिता गुप्तेश्वर सिंह किसान हैं, जबकि मां उमा देवी गृहिणी हैं.

ननिहाल में बीता बचपन

दो भाइयों में बड़े विकास का बचपन कोईलवर के वार्ड संख्या आठ स्थित ननिहाल में बीता. उनके मामा विनोद कुमार और मामी रेखा देवी ने उनके पालन-पोषण और पढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विकास ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोईलवर स्थित आरपीपीएस विद्यालय से प्राप्त की.वर्ष 2013 में उनका चयन तमिलनाडु के अमरावती नगर स्थित सैनिक स्कूल में हुआ. वहां उन्होंने वर्ष 2020 तक पढ़ाई की.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

सैनिक स्कूल में देखा सपना

विकास बताते हैं कि सैनिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उनके मन में सेना में अधिकारी बनने का सपना पैदा हुआ. सैनिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान सेना के अधिकारियों को करीब से देखने और उनके अनुशासन से प्रभावित होकर उनके मन में भी सेना में अफसर बनने की इच्छा जगी.

"सैनिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उनके मन में सेना में अधिकारी बनने का सपना पैदा हुआ. सैनिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान सेना के अधिकारियों को करीब से देखने और उनके अनुशासन से प्रभावित होकर उनके मन में भी सेना में अफसर बनने की इच्छा जगी." -विकास कुमार, लेफ्टिनेंट, इंडियन आर्मी

बना जीवन का लक्ष्य

इसके बाद उन्होंने सेना में अधिकारी बनना ही अपना लक्ष्य बना लिया. सैनिक स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकास ने पटना विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की.वर्ष 2023 से 2025 के बीच उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई के साथ-साथ वह सेना में अधिकारी बनने की तैयारी में लगातार जुटे रहे.

सीडीएस परीक्षा से ओटीए चेन्नई तक का सफर

विकास ने सितंबर 2025 में सीडीएस (कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज) की परीक्षा दी. परीक्षा में सफलता के बाद उनका चयन ओटीए चेन्नई में सैन्य प्रशिक्षण के लिए हुआ. वहां उन्होंने करीब 11 महीने तक कठिन सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया. कठिन ट्रेनिंग, अनुशासन और लगातार मेहनत के बाद प्रशिक्षण पूरा कर 5 सितंबर को विकास भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट बने. एक किसान परिवार के बेटे के लिए यह उपलब्धि पूरे परिवार के लिए गौरव का क्षण बन गई.

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विकास को तिलक लगातीं दादी (ETV Bharat)
मामा-मामी को दिया सफलता का श्रेय

अपनी सफलता का श्रेय विकास कुमार ने विशेष रूप से अपने मामा विनोद कुमार और मामी रेखा देवी को दिया. उन्होंने कहा कि उनका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ.पिता खेती करते हैं और मां गृहिणी हैं. ढाई साल की उम्र में ही उन्हें उनके मामा कोईलवर लेकर चले आए थे जहां रहकर उन्होंने पढ़ाई किया. परिवार के लोगों ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

"ढाई साल की उम्र में ही मामा कोईलवर लेकर चले आए थे जहां रहकर पढ़ाई की. परिवार के लोगों ने हमेशा हौसला बढ़ाया और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया."- विकास कुमार, लेफ्टिनेंट, इंडियन आर्मी

लक्ष्य के प्रति निरंतरता, अनुशासन सफलता की कुंजी

विकास ने बताया कि वह प्रतिदिन करीब तीन से चार घंटे नियमित पढ़ाई करते थे. उनका मानना है कि सफलता के लिए केवल घंटों पढ़ना जरूरी नहीं है. लक्ष्य के प्रति निरंतरता, अनुशासन, सही दिशा में मेहनत और आत्मविश्वास सफलता की असली कुंजी है.

युवाओं को संदेश

सेना में लेफ्टिनेंट बने विकास ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए. इसके बाद आत्म-अनुशासन के साथ लगातार उस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और उसे हासिल करने का जुनून हो तो सफलता जरूर मिलती है.

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