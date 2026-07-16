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कानपुर में ट्यूबवेल पर सो रहे किसान की हत्या, शराब की बोतलें बरामद

कानपुर: महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथीगांव में गुरुवार सुबह एक किसान की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई. मृतक का खून से लथपथ शव खेत पर बने ट्यूबवेल के बाहर पड़ा मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटनास्थल से शराब की बोतलें और डिस्पोजल बरामद हुए हैं. अंदेशा जताया जा रहा है कि हमलावरों ने पहले मृतक के साथ बैठकर शराब पी और उसके बाद किसी रंजिश या विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.



सूचना मिलते ही महाराजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया. ग्रामीणों ने कहा, जब तक फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से साक्ष्य नहीं जुटा लेती, तब तक शव को वहां से नहीं हटाया जाएगा. मौके पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं.



मृतक की पहचान 52 वर्षीय हरिमोहन यादव के रूप में हुई है. वह अविवाहित थे और अपने चार भाइयों में सबसे बड़े था. हरिमोहन गांव के ही निवासी अनिल सिंह के खेतों में स्थित ट्यूबवेल पर रहकर वहां की देखरेख का काम करते थे. इससे पहले वे टेंट हाउस में काम किया करते थे.

महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि किसान की हत्या की गई है. मामले में जांच पड़ताल की जा रही है.