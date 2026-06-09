ETV Bharat / state

जिसे नीतीश कुमार ने किया था सम्मानित, उसे अपराधियों ने गोलियों से भून डाला

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस का एक और मामला सामने आया है. जिले के बोचहा थाना क्षेत्र के चकेलाल गांव निवासी किसान एवं नर्सरी संचालक राजू कुमार चौधरी (40) की मंगलवार को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. राजू चौधरी कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री से सम्मानित हो चुके थे. घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

मुजफ्फरपुर में मर्डर : परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, राजू कुमार चौधरी अपने गांव स्थित किराना दुकान पर बैठे लहसुन छील रहे थे. इसी दौरान बाइक पर सवार तीन अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे. पहले उन्होंने सामान खरीदने की बात की और फिर अचानक फायरिंग शुरू कर दी. एक गोली राजू चौधरी के सिर में लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े.

मृतक राजू कुमार चौधरी (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

बाइक सवार अपराधियों ने दिया अंजाम : घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने राजू चौधरी को तत्काल इलाज के लिए एसकेएमसीएच पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, राजू कुमार चौधरी एक मेहनती और प्रगतिशील किसान थे. कृषि और नर्सरी के क्षेत्र में उनके योगदान की वजह से उन्हें समाज में विशेष सम्मान प्राप्त था.

''मेरे पिता दुकान के काउंटर पर बैठे थे, तभी तीन युवक पहुंचे और सिर में गोली मारकर फरार हो गए. पिता कृषि और नर्सरी के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए मुख्यमंत्री से सम्मानित भी हो चुके थे.''- राहुल कुमार, मृतक के पुत्र