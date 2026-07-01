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गोलियों की गूंज से दहला मोकामा, गोशाला में सो रहे किसान के सिर और कनपटी में मारी गोली

पटना: बिहार के पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत मोकामा गोलियों की गूंज से दहल उठा, जहां मोर पोखर गांव में मंगलवार की रात अपराधियों ने एक बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 55 वर्षीय भुखन यादव के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या: हत्या की सूचना मिलते ही मोकामा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पीड़ित परिवार से पूछताक्ष कर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है. घटना के संबंध में मृतक के पुत्र विकास यादव ने बताया कि उसे सुबह में घटना की जानकारी मिली कि उनके पिता की हत्या हो गई है.

रोते बिलखते परिजन (ETV Bharat)

"गोतिया के बीच जमीन विवाद चला आ रहा है, जो मामला कोर्ट में लंबित है."- विकास यादव, मृतक के बेटे

सिर और कनपटी में मारी दो गोली: भुखन यादव मंगलवार की रात श्राद्ध भोज में शामिल होने के बाद अपने गोशाला में सोने चले गए थे. देर रात अज्ञात अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया और कनपटी और सिर में दो गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए.