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बिहार में फिर अपराधियों का दुस्साहस, गया में किसान की हत्या.. सड़क किनारे मिली लाश

गयाजी में किसान महताब खान गुरुवार शाम घर से निकले थे, रात में नहीं लौटे, सुबह गोविंदपुर गांव में सड़क किनारे मिली लाश. पढ़ें

FARMER SHOT DEAD IN GAYAJI
गया में किसान की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 8, 2026 at 12:30 PM IST

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गयाजी: बिहार के गयाजी में अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी. इस तरह की घटना की खबर फैलते ही इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है. किसान की हत्या अपराधियों के किस गिरोह ने और क्यों की है, फिलहाल पुलिस इसका पता लगाने में जुट गई है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक किसान नवादा जिले के मेसकौर गांव का रहने वाले रहने वाला था.

गयाजी में किसान की हत्या : पुलिस ने बताया कि, किसान की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने की घटना सामने आई है. मृतक की पहचान नवादा जिले के मेसकौर थाना अंतर्गत सातन बिगहा गांव निवासी महताब खान (50 वर्ष) के रूप में हुई है.

गोविंदपुर गांव के पास किसान का शव बरामद : हत्या की वारदात को गयाजी जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया है. पुलिस ने वजीरगंज थाना अंतर्गत गोविंदपुर गांव के समीप से किसान महताब खान का शव बरामद किया है. शव की बरामदगी के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

अपराधियों ने मारी गोली, खोखा बरामद : जानकारी के अनुसार, किसान महताब खान की गोली मारकर हत्या की गई है. घटनास्थल के पास से एक खोखा भी पुलिस ने बरामद किया है. बताया जाता है, कि महताब खान गुरुवार शाम अपने घर से निकले था. देर रात तक घर नहीं लौटे. जिसके बाद परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा : इसी बीच शुक्रवार सुबह किसी ने गयाजी के वजीरगंज प्रखंड के कारी पंचायत अंतर्गत गोविंदपुर के समीप शव मिलने की सूचना दी. घटना की जानकारी के बाद वजीरगंज थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है. एफएसएल की मदद से मामले की जांच की जा रही है.

'मोबाइल पर कॉल आया.. और घर से निकल गए' : परिवार ने बताया कि, ''गुरुवार शाम उनके मोबाइल पर एक कॉल आया था, जिसके बाद वह बाइस से घर से निकले थे. इसी दौरान उन पर हमला किया गया और गोली मारी गई. घटनास्थल पर बाइक गिरी थी और वहीं, पर उनका शव पङा हुआ था.''

'महताब खान की हत्या के पीछे कौन?' : बताया जाता है, कि नवादा और गयाजी से सटा इलाका सातन बिगहा और गोविंदपुर है, जहां घटना को अंजाम दिया गया. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है. वजीरगंज पुलिस इस घटना की पड़ताल में जुट गई है. महताब खान की हत्या के पीछे कौन लोग हैं, इसका पता लगाया जा रहा है.

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल: फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, घटना की जानकारी होते ही परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हुआ है. बताया जाता है, कि महताब खान के दो भाइयों की पहले ही मौत हो चुकी है. महताब खान अकेले पूरे परिवार के मुखिया के समान थे. उनकी हत्या के बाद परिवार के लोगों का बुरा हाल हुआ है.

हत्या या आत्महत्या क्या बोली पुलिस? : वही, इस संबंध में वजीरगंज थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया है, कि महताब खान नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है. शुरुआती जांच में प्रतीत हो रहा है, कि गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

''मृतक के मोबाइल का सीडीआर खंगाला जा रहा है. वही, फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची है. परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है. जल्द ही घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.'' - नीरज कुमार, थानाध्यक्ष वजीरगंज

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