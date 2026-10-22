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बिजनौर में खेत गए किसान की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

बिजनौर में खेत गए किसान की गोली मारकर हत्या. ( etv bharat )

बिजनौर: जिले के थाना चांदपुर क्षेत्र के केलनपुर गांव में किसान की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई. किसान की पहचान विजय के रूप में हुई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है. परिजनों की तहरीर लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.





जानकारी के मुताबिक चांदपुर क्षेत्र के केलनपुर गांव के किसान विजय कल देर शाम अपने ट्रैक्टर से खेत गए हुए थे. ट्रैक्टर से लौटते समय अज्ञात बदमाशो ने उन्हें गोली मार दी. इस घटना में उनकी मौत हो गई. उनका बेटा केंद्रीय पुलिस बल में दारोगा के पद पर तैनात होने की जानकारी सामने आई है.