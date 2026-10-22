बिजनौर में खेत गए किसान की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आरोपियों की तलाश की जा रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 11:27 AM IST
बिजनौर: जिले के थाना चांदपुर क्षेत्र के केलनपुर गांव में किसान की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई. किसान की पहचान विजय के रूप में हुई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है. परिजनों की तहरीर लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक चांदपुर क्षेत्र के केलनपुर गांव के किसान विजय कल देर शाम अपने ट्रैक्टर से खेत गए हुए थे. ट्रैक्टर से लौटते समय अज्ञात बदमाशो ने उन्हें गोली मार दी. इस घटना में उनकी मौत हो गई. उनका बेटा केंद्रीय पुलिस बल में दारोगा के पद पर तैनात होने की जानकारी सामने आई है.
किसान की हत्या की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.उधर मृतक के घर वालों का रो रोकर बुरा हाल है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. पुलिस इस वारदात की जांच कर रही है. पुलिस जरूरी जानकारी जुटा रही है.
सीओ चांदपुर देश दीपक ने बताया कि हत्या के पीछे की वजह और वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.