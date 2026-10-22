ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में किसान ने खुद को लगाई आग, बचाव करने आई बहन भी झुलसी

Farmer sets himself on fire ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: झांसा रोड स्थित धुराला गांव में खेत में बिजली के खंभे लगाने को लेकर विवाद हो गया. बिजली विभाग की कार्रवाई का विरोध कर रहे 45 वर्षीय किसान जगपाल ने कथित तौर पर खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. विवाद की वजह किसान के खेत में पहले से लगे बिजली के खंभे और अब तीन नए खंभे लगाने की विभागीय कार्रवाई बताई जा रही है.

आधा एकड़ खेत में पहले से लगे हैं चार खंभे: घायल किसान जगपाल के भाई रमेश के अनुसार उसके पास आधा एकड़ खेत है, जिसमें बिजली विभाग पहले ही चार खंभे लगा चुका है. इन खंभों के कारण उसे खेती करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. अब विभाग की ओर से खेत में तीन और बिजली के खंभे लगाने की तैयारी की जा रही थी. किसान का कहना है कि यदि खेत में तीन और खंभे लगा दिए गए तो फसल की बिजाई और खेती करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचेगी.