कुरुक्षेत्र में किसान ने खुद को लगाई आग, बचाव करने आई बहन भी झुलसी
बिजली विभाग की कार्रवाई का विरोध कर रहे 45 वर्षीय किसान जगपाल ने कथित तौर पर खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की.
Published : October 22, 2026 at 7:12 AM IST
कुरुक्षेत्र: झांसा रोड स्थित धुराला गांव में खेत में बिजली के खंभे लगाने को लेकर विवाद हो गया. बिजली विभाग की कार्रवाई का विरोध कर रहे 45 वर्षीय किसान जगपाल ने कथित तौर पर खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया. विवाद की वजह किसान के खेत में पहले से लगे बिजली के खंभे और अब तीन नए खंभे लगाने की विभागीय कार्रवाई बताई जा रही है.
आधा एकड़ खेत में पहले से लगे हैं चार खंभे: घायल किसान जगपाल के भाई रमेश के अनुसार उसके पास आधा एकड़ खेत है, जिसमें बिजली विभाग पहले ही चार खंभे लगा चुका है. इन खंभों के कारण उसे खेती करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. अब विभाग की ओर से खेत में तीन और बिजली के खंभे लगाने की तैयारी की जा रही थी. किसान का कहना है कि यदि खेत में तीन और खंभे लगा दिए गए तो फसल की बिजाई और खेती करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचेगी.
अदालत में भी दायर कर रखा है केस: पीड़ित किसान की बहन प्रीतो देवी का कहना है कि जब उसके भाई ने आग लगे बिजली विभाग के कर्मचारी भी वही थे. किसी ने उसकी मदद नहीं कि उसने खुद अपने भाई की मदद की. जिसमें उसके भी हाथ जल गए. उन्होंने बताया उसने खेत में नए बिजली के खंभे लगाने की कार्रवाई के खिलाफ अदालत में केस दायर कर रखा है. इसके बावजूद बिजली विभाग के कर्मचारी पुलिस बल के साथ खेत में खंभे लगाने पहुंच गए. किसान इस कार्रवाई का लगातार विरोध कर रहा था. इसी दौरान विवाद बढ़ गया और किसान ने कथित तौर पर खुद को आग लगा ली.
बिजली विभाग की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल: घटना के बाद खेत में बिजली के खंभे लगाने की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. किसान का आरोप है कि जब उसने इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया हुआ है, तो फिर विवाद का समाधान होने तक कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए थी. फिलहाल मामले में किसान के आरोपों अदालत में दायर केस की स्थिति और बिजली विभाग का पक्ष सामने आना बाकी है. घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की पुष्टि होने पर ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ के ताज होटल में मिला छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन का शव, पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी
ये भी पढ़ें- फरीदाबाद में ट्रैक्टर खराब हुआ तो मालिक ने बरसाए जमकर डंडे, 12 दिन बाद ड्राइवर की मौत