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शामली में राजस्व टीम के सामने किसान ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर

जमीन विवाद के निपटारे के दौरान खुद को किया आग के हवाले, कानूनगो पर 50 हजार रिश्वत मांगने का आरोप.

किसान में खुद को लगाई आग
किसान में खुद को लगाई आग (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 11:33 AM IST

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Updated : August 19, 2026 at 12:22 PM IST

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शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां पर मंगलवार को जमीन के झगड़े के निपटारे के लिए पहुंची राजस्व विभाग टीम के सामने एक किसान ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. टीम पैमाइश में आई बाउंड्री वॉल हटा रही थी. किसान ने इसका विरोध करते हुए अचानक खुद को आग के हवाले कर दिया. गंभीर हालत में किसान को हायर सेंटर रेफर किया गया. किसान ने कानूनगो पर 50 हजार रुपये रिश्वत जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की गई थी. टीम मौके पर समस्या निस्तारण के लिए पहुंची थी. पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.

मामला शामली की सदर तहसील क्षेत्र के गांव गोहरनी का है. जहां की रहने वाली बीरबाला पत्नी स्वर्गीय रामनरेश बेनीवाल और आदित्य के बीच एसडीएम न्यायालय में जमीन का झगड़ा चल रहा था. 30 अप्रैल 2013 को एसडीएम न्यायालय से अंतिम आदेश जारी कर दिया गया था.

इसके बाद से बीरबाला कब्जा दिलाने की मांग कर रही थी. इसे लेकर उन्होंने डीएम और अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए थे. 30 जून को राजस्व टीम ने जमीन की पैमाइश कर उसे चिन्हित कर लिया था, लेकिन बाउंड्रीवाल के कारण कब्जा नहीं दिलाया जा सका. 11 जुलाई को पुलिस बल के साथ दोबारा कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया.

14 अगस्त को राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर सहमति से वीरबाला को भूमि पर कब्जा दिलाया था. उस समय चारदीवारी का कुछ हिस्सा हटाया गया था और विपक्षी पक्ष ने शेष बाउंड्रीवाल 15 अगस्त तक हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाउंड्रीवाल न हटने पर शामली तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर बीरबाला ने डीएम के समक्ष शिकायत की.

डीएम ने राजस्व टीम को मौके पर जाकर समस्या निस्तारण के निर्देश दिए थे. मंगलवार को राजस्व टीम पुलिस के साथ गांव में बाउंड्रीवाल हटाने पहुंची. किसान आदित्य ने इसका विरोध करते हुए अचानक अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा लि जिसे देख टीम में हड़कंप मच गया.

टीम के लोग मौके पर खड़े मुकदर्शक बने रहे और किसी ने भी किसान को खुद को आग लगाने से नही रोका जबकि वीडियो में साफ दिकब रहा है की किसान पहले चेतावनी दे रहा है. अगर समय रहते राजस्व विभाग के लोग किसा को मना लेते या उसे पकड़ लेते तो किसान खुद को आग नही लगा पाता.

वीडियो में दिखाई दे रहा है की घटना के वक्त बराबर के खेत में पानी भरा हुआ था. लपटों में घिरा किसान इसी खेत में कूद गया. राजस्व टीम एवं पुलिस ने तुरंत किसान के ऊपर मिट्टी डालकर आग बुझाई. इसके बाद गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. परिजनों की जानकारी के मुताबिक किसान को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पूरे घटनाक्रम पर शामली के एसडीएम सचिन राजपूत ने कहा कि महिला ने संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायत की थी. इसके निस्तारण के लिए कुर्रेबंदी दाखिल कराने को टीम भेजी थी. रिश्वत मांगने के आरोप बेबुनियाद है. किसान ने खुद ही बाउंड्रीवाल हटाने की बात कही थी, लेकिन जब निर्धारित समय तक दीवार नहीं हटाई गई और दोबारा समाधान दिवस में शिकायत मिलने पर टीम भेजी गई थी.

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Last Updated : August 19, 2026 at 12:22 PM IST

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