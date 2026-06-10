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बूंदी में 1 जुलाई से नहरी पानी छोड़ने की मांग, ऐसा नहीं होने पर किसानों की कोटा कूच की चेतावनी...

किसानों ने सौंपा मांग पत्र ( ETV Bharat Bundi )