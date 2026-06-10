बूंदी में 1 जुलाई से नहरी पानी छोड़ने की मांग, ऐसा नहीं होने पर किसानों की कोटा कूच की चेतावनी...
कलेक्टर से मुलाकात के दौरान किसानों ने खाद की कमी और कालाबाजारी तथा बूंदी शुगर मिल शुरू करने का मुद्दा भी गंभीरता से उठाया.
Published : June 10, 2026 at 5:29 PM IST
बूंदी: जिले में खाद की कालाबाजारी, खरीफ फसलों के लिए समय पर नहरी पानी तथा बूंदी शुगर मिल के संचालन की मांग लेकर किसानों ने बुधवार को जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव से मिलकर समाधान की मांग की. किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 30 जून को गुडला टोल से कोटा कूच कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
बूंदी शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन शृंगी ने बताया कि क्षेत्र के किसान खाद का संकट झेल रहे हैं. डीएपी और यूरिया समय पर उपलब्ध नहीं हो रही. कालाबाजारी के कारण किसानों को बाजार में खाद के ऊंचे दाम चुकाने पड़ रहे हैं. इससे खेती की लागत बढ़ रही है. जिला कलेक्टर से चर्चा के दौरान किसान नेता गिर्राज गौतम ने जिले में खाद वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी करने की मांग की.
उन्होंने कहा कि किसानों को बिना अटैचमेंट और अनावश्यक शर्तों के निर्धारित सरकारी दर पर डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि खाद की कालाबाजारी करने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा नियमित निगरानी रखकर किसानों को राहत दी जाए.
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नहरों से वक्त पर छोड़ें पानी: बैठक में खरीफ सीजन के लिए सिंचाई व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया. गौतम ने कहा कि 1 जुलाई से नहरों में पानी छोड़ा जाना आवश्यक है. उन्होंने मांग की कि 25 जून तक सीएडी विभाग इसकी घोषणा करे ताकि किसान समय रहते फसल योजना तैयार कर सकें. यदि नहरी पानी समय पर नहीं छोड़ा तो खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित होगी. किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.
कोटा कूच की चेतावनी: बूंदी शुगर मिल के संचालन का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया गया. हाल में किसान महापंचायत में लिए निर्णय का हवाला देते प्रतिनिधिमंडल ने कहा, शुगर मिल संचालन की प्रक्रिया तत्काल शुरू करें. शुगर मिल बंद रहने से गन्ना उत्पादक किसानों को नुकसान हो रहा है. उन्होंने चेताया कि यदि खाद उपलब्धता, नहरी पानी और शुगर मिल संचालन जैसे मुद्दों पर 30 जून से पहले ठोस निर्णय नहीं हुआ तो जिले भर के किसान गुडला टोल से कोटा कूच कर व्यापक आंदोलन करेंगे.
कलेक्टर यादव ने किसानों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया. उन्होंने संबंधित विभागों से समन्वय कर किसानों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया. किसानों ने कलेक्टर को शहीद-ए-आजम भगत सिंह की प्रतिमा भेंट की. हरजिंदर सिंह, हरीशंकर नागर, श्याम खटाना, रामस्वरूप पहाड़, सूरजमल नागर, भंवरलाल चौधरी, गुरपेज सिंह, हरिप्रकाश शृंगी आदि मौजूद थे.
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