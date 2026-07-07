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फिरोजाबाद में ‘फार्मर रजिस्ट्री स्पेशल ड्राइव‘ का होगा आयोजन; 291 गांवों पर रहेगा विशेष फोकस, लापरवाही करने वालों पर होगा एक्शन

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ( Photo credit: ETV Bharat )