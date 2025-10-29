ETV Bharat / state

पीएम किसान की अगली किश्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य, जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव सख्त

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की अगली किश्त पर विशेष जोर दिया गया. मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना की अगली किश्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराया होगा.

किसानों को जागरूक करने के लिए कैंप लगेंगे: उन्होंने जिलाधिकारियों से व्यक्तिगत रुचि लेकर इस कार्य में तेजी लाने को कहा. मुख्य सचिव ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण को त्वरित गति से पूरा किया जाए. किसानों को जागरूक करने के लिए ग्राम स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएं और रजिस्ट्री टीमों को सक्रिय रखा जाए. पूर्ण पारदर्शिता और सतर्कता बरतते हुए सुनिश्चित किया जाए कि कोई पात्र किसान रजिस्ट्री के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रहे.

लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी: बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पीएम किसान के कुल लाभार्थियों में से अब तक 1,34,79,046 (54.28%) किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री कराई है. शेष किसानों का पंजीकरण शीघ्र पूरा करने पर बल दिया गया. इसके अलावा, मुख्य सचिव ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से संबंधित शत-प्रतिशत लंबित प्रकरणों को 20 नवंबर 2025 तक निस्तारित करने के कड़े निर्देश दिए. जिलाधिकारियों को हर सप्ताह बैठक कर समीक्षा करने और अनावश्यक देरी पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा.