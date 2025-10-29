पीएम किसान की अगली किश्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य, जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव सख्त
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा पीए किसा निधि योजना की अगली किश्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराया है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की अगली किश्त पर विशेष जोर दिया गया. मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना की अगली किश्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराया होगा.
किसानों को जागरूक करने के लिए कैंप लगेंगे: उन्होंने जिलाधिकारियों से व्यक्तिगत रुचि लेकर इस कार्य में तेजी लाने को कहा. मुख्य सचिव ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण को त्वरित गति से पूरा किया जाए. किसानों को जागरूक करने के लिए ग्राम स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएं और रजिस्ट्री टीमों को सक्रिय रखा जाए. पूर्ण पारदर्शिता और सतर्कता बरतते हुए सुनिश्चित किया जाए कि कोई पात्र किसान रजिस्ट्री के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रहे.
लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी: बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पीएम किसान के कुल लाभार्थियों में से अब तक 1,34,79,046 (54.28%) किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री कराई है. शेष किसानों का पंजीकरण शीघ्र पूरा करने पर बल दिया गया. इसके अलावा, मुख्य सचिव ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से संबंधित शत-प्रतिशत लंबित प्रकरणों को 20 नवंबर 2025 तक निस्तारित करने के कड़े निर्देश दिए. जिलाधिकारियों को हर सप्ताह बैठक कर समीक्षा करने और अनावश्यक देरी पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा.
पंचायतीराज विभाग की समीक्षा हुई: कोई प्रकरण लंबित न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए. पंचायतीराज विभाग की समीक्षा में अंत्येष्टि स्थल, पंचायत उत्सव भवन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट के लिए शेष जनपदों द्वारा स्थल चयन शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए गए. गाइडलाइंस का पालन करते हुए उपयुक्त स्थल चुनें और निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराएं. डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना के लिए शेष जनपद हार्डवेयर, फर्नीचर और किताबों के लिए कार्यादेश तुरंत जारी करें.
11 हजार ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी: प्रथम चरण में 11 हजार ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, जो ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देगी. अंत्येष्टि स्थल योजना में 2025-26 के लिए 1000 स्थलों का लक्ष्य है, जिसमें 349 का चयन हो चुका और 213 पर कार्य शुरू. पंचायत उत्सव भवन के 71 लक्ष्य के सापेक्ष 26 जनपदों से प्रस्ताव आए।इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक क्लस्टर (आईएमएलसी) परियोजना में 27 जनपदों की 5143.8559 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण कार्य 81.35% पूरा हो गया है. शेष भूमि आपसी सहमति से शीघ्र क्रय करने के निर्देश दिये गये हैं.
बैठक में अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण लीना जोहरी, प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार, प्रमुख सचिव कृषि रवीन्द्र, निदेशक पंचायतीराज अमित कुमार सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा शशांक चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.मुख्य सचिव के निर्देशों से विभिन्न योजनाओं में गति आएगी और लाभार्थी समयबद्ध लाभान्वित होंगे.
