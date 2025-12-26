ETV Bharat / state

एसपी के पास खिलौने वाला ट्रैक्टर लेकर पहुंचा किसान, वजह जानकर पुलिस भी रह गई हैरान

छिंदवाड़ा बजरंग नगर के रहने वाले हैं किसान, कहा- हम पिछले दो साल में इस बात को लेकर कई बार पुलिस में कर चुके हैं शिकायत लेकिन हमारी नहीं हो रही कोई सुनवाई.

CHHINDWARA FARMER TOY TRACTOR
खिलौने वाला ट्रैक्टर लेकर SP के पास पहुँचा किसान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 10:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिन्दवाड़ा: छिंदवाड़ा एसपी ऑफिस में एक अजब गजब नजारा देखने को मिला जहां अपनी फरियाद लेकर किसान खिलौने वाले ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए. जब पुलिस ने इस मामले में बात की तो पता चला कि किसान का ट्रैक्टर किसी ने धोखे से हड़प लिया है और किसानों ने जब ट्रैक्टर की मांग की ही तो उन्हें खिलौने वाला ट्रैक्टर थमा दिया.

दबंग ने हड़प लिया ट्रैक्टर मांगने पर थमाया खिलौना

देहात पुलिस थाना के बजरंग नगर के निवासी दो किसान रंजीत रविकर और निशांत रविकर खिलौना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पुलिस अधीक्षक के कार्यलय ज्ञापन देने जा पहुंचे. उन्होंने बताया कि वे बजरंग नगर के निवासी हैं. उन्होंने लगभग 3 साल पहले ट्रैक्टर और ट्रॉली खरीदा था जिसका उपयोग वे अपने खेतों की जुताई, बुआई और बखेरने के काम के लिए करते थे. खेती के काम के बाद बाकी समय ट्रैक्टर और ट्रॉली घर पर खड़े रखते थे.

CHHINDWARA FARMER TOY TRACTOR
खिलौने वाला ट्रैक्टर लेकर SP के पास पहुँचा किसान (ETV Bharat)

देहात थाना अंतर्गत मानिया खापा निवासी राजा डेहरिया हमे झांसे में लेकर ट्रैक्टर और ट्रॉली किराए पर लेने की इच्छा जताई. हमारे मना करने पर उसने हमें झांसे में लेकर ट्रैक्टर और ट्रॉली को हमारे घर से ले गया.

एग्रीमेंट किया था साइन, अब दे रहा धमकी

किसान रंजीत रविकर और निशांत रविकर ने बताया कि हमलोग ट्रैक्टर, ट्रॉली मांगने गए तो राजा देहरिया बोला आप नोटरी वकील के पास चलो किरायानामा बनवा लेते हैं. मैं आपको हर महीने किराया दूंगा. हम उसके झांसे में आकर नोटरी वकील के पास गए जहां उक्त ट्रैक्टर और ट्राली का विधिवत किरायनामा एग्रीमेंट बनाया गया. आरोपी राजा डेहारिया ने हमें मात्र 3 महीनें ही किराया दिया उसके बाद किराया देना बंद कर दिया. और अब हमारा ट्रैक्टर और ट्रॉली हमें वापस कर रहा है.

हम पिछले दो साल में इस बात की कई बार पुलिस थाने में शिकायत कर चुके हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. जब हम दोनों भाई अपने चाचा कोमल प्रसाद के साथ राजा के घर ट्रैक्टर और ट्रॉली मांगने गए तो उसने हमें बच्चो के खेलने वाला खिलौना ट्रैक्टर और ट्रॉली देते हुए बोला ये लो तुम्हारा ट्रैक्टर और ट्रॉली और अब दोबारा मेरे पास आए तो जान से मार दूंगा.

बैंक से लिया कर्ज, हो रही दिक्कत पुलिस कर रही जाँच

पीड़ित ने बताया कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया था. बैंक वाले किस्त के लिए उनके घर पहुंचते हैं लेकिन ट्रैक्टर नहीं होने से आमदनी बंद है. ऐसे में बैंक उन पर कानूनी कार्रवाई करेगी जिससे उन्हें और दिक्कत होगी. थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस मामले में शिकायत आई है उसकी जांच के बाद विधिवत कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

CHHINDWARA FARMER TOY TRACTOR
CHHINDWARA NEWS
FARMER REACH SP OFFICE TOY TRACTOR
TOY TRACTOR CHHINDWARA SP OFFICE
CHHINDWARA SP OFFICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.