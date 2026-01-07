ETV Bharat / state

फसलों को कीटों से बचाने के लिए खेत में लगाए ये सोलर लाइट, कीटनाशक की नहीं पड़ेगी जरूरत

हजारीबाग: बदलते जमाने ने खेती का तरीका को बदल दिया है. किसान उन्नत तकनीक का प्रयोग खेती में कर रहे हैं. हजारीबाग के अति सुदूरवर्ती प्रखंड चुरचू के नगड़ी गांव में राजेंद्र टुडू प्रायोगिक तौर पर अपने खेत में एक ऐसा उपकरण लगाए हैं, जिससे उनके फसल की रक्षा हो रही है. कीट-फतिंगा उस उपकरण के कारण नष्ट हो रहे हैं. इस तकनीक से किसान के साथ-साथ उपभोक्ता को भी लाभ मिल रहा है.

सोलर लाइट से फसलों की होंगी सुरक्षा

हजारीबाग कृषि प्रधान क्षेत्र है. किसान सालों भर खेती करते हैं. किसान को सबसे अधिक नुकसान कीट-फतिंगा से होता है. जो उनके फसल को बर्बाद कर देता है. कीट से बचने के लिए किसान कीटनाशक का उपयोग करते हैं. जिससे फसल तो बच जाता है लेकिन वह फसल उपभोक्ता के लिए बेहद नुकसानदेह होता है.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट

इसे देखते हुए चुरचू प्रखंड के नगड़ी गांव के प्रगतिशील किसान ने अपने खेत में उपकरण लगाया है, जो सोलर से चार्ज होता है. रात के समय उपकरण में पीली बत्ती जल उठती है. रोशनी के ठीक नीचे पानी भरा प्लेट लगा रहता है. जैसे ही कीट-फतिंगा लाइट की ओर आकर्षित होता हैं, वह पानी में डूब जाता है. जिससे कीट-फतिंगा मर जाता है. ऐसा होने से फसल सुरक्षित रह जाता है. क्षेत्र में काम करने वाला एफपीओ चुरचू नारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने राजेंद्र टुडू को यह उपकरण दिया है. एक एकड़ में 3 से 4 उपकरण लगाया गया हैं.