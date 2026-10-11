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Farmer Protest : अनूपगढ़ सिंचाई पानी पर प्रशासन से बातचीत फिर बेनतीजा, बेनीवाल बोले- किसान अपना हक लेना जानते हैं

अनूपगढ़: राजस्थान के अनूपगढ़ शाखा में सिंचाई पानी के रेगुलेशन को लेकर किसानों और सिंचाई विभाग के बीच गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है. एडीएम अशोक सांगवा किसानों के साथ समझाइश करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. इन्हीं प्रयासों के तहत एक अनूपगढ़ अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में सिंचाई विभाग के चीफ अरुण सिडाना, एडीएम अशोक सांगवा, पुलिस उपाधीक्षक रायसिंहनगर नीलम, श्रीबिजयनगर एसई तथा अधीक्षण अभियंता रविवार को वार्ता के दौरान मौजूद थे.

जबकि किसानों की तरफ से नरेंद्र मान सहित लगभग तीन दर्जन किसान मौजूद रहे. वार्ता में किसानों की आठ बारियों की मांग और विभाग की ओर से तैयार पांच बारियों के रेगुलेशन के बीच सहमति नहीं बन पाई. वार्ता में समाधान नहीं निकलने पर किसान प्रतिनिधि टोल नाका स्थित धरनास्थल पर लौट आए. इसके बाद सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर खुद धरनास्थल पर पहुंचे, लेकिन यहां भी बात नहीं बनी.

फोन पर बेनीवाल ने चीफ इंजीनियर को सुनाई खरी-खरी : बातचीत के दौरान नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का चीफ इंजीनियर के पास फोन आया. बेनीवाल ने किसानों की मांगों पर समाधान नहीं होने को लेकर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा कि किसानों को उनकी मांग के अनुरूप सिंचाई पानी दिया जाए और उनका समय बर्बाद नहीं किया जाए. उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि यदि सीधे तरीके से किसानों की बात नहीं मानी गई तो उन्हें अपना हक लेना भी आता है.

आठ बारियों पर अटका पूरा मामला : किसान नेता नरेंद्र मान ने वार्ता के बाद कहा कि मुआवजे और कमेटी के गठन सहित अन्य मुद्दों पर पहले ही सहमति बन चुकी है. मुख्य विवाद सिंचाई पानी के रेगुलेशन को लेकर है. किसानों की मांग है कि फसलों की बिजाई से लेकर पकाई तक जरूरत के अनुसार निर्धारित बारियों में पर्याप्त पानी मिलना चाहिए. इसके विपरीत विभाग पांच बारियों प्लस एक बारी का रेगुलेशन लागू करने की बात कह रहा है. मान ने कहा कि किसानों की मांगों का समाधान केवल मौखिक आश्वासनों से नहीं होगा. जब तक लिखित में ठोस आश्वासन या समझौता नहीं मिलता, आंदोलन समाप्त करने का सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान धरनास्थल पर साथियों के साथ चर्चा कर आगामी रणनीति तय करेंगे.

विभाग पांच बारियों के रेगुलेशन पर कायम : सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर के अनुसार, किसान प्रतिनिधियों ने आठ बारियों की मांग रखी है, जबकि मौजूदा जल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विभाग ने पांच बारियों का रेगुलेशन तैयार किया है. किसान 6 बारी पानी के साथ 2 बारी पानी की समीक्षा के साथ मांग कर रहे हैं. वहीं, विभाग की तरफ से पांच बारी पानी और एक बारी पानी की जनवरी माह के बाद देने की स्थिति में ही है. उन्होंने वार्ता को पूरी तरह विफल मानने से इनकार करते हुए बताया कि किसानों की मांगों और पानी की उपलब्धता से संबंधित स्थिति से राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है. अब उच्च स्तर से मिलने वाले निर्देशों के आधार पर आगामी निर्णय लिया जाएगा.

नेशनल हाईवे-911 पर यातायात बाधित... (ETV Bharat Anupgarh)

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नेशनल हाईवे अभी भी जाम लोग हो रहे परेशान : रविवार हुई वार्ता के बाद भी समाधान नहीं निकलने से आंदोलन का गतिरोध बरकरार है. किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, जबकि विभाग का कहना है कि अंतिम निर्णय उच्च स्तर से मिलने वाले निर्देशों के आधार पर होगा. इसी बीच नेशनल हाईवे-911 पर यातायात बंद हुए 24 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है.