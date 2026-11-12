ETV Bharat / state

अन्नदाता हों या युवा इन खास योजनाओं में से अपने लिए चुनकर खड़ा कर सकते हैं खुद का बिजनेस और साम्राज्य

Etv Bharat ( Etv Bharat )

मेरठ: अगर आप खेती किसानी करते हैं या युवा हैं और या फिर जमीन सुगंध आपको आकर्षित करती है, जिससे किसानों के साथ मिलकर कुछ ऐसा अलग करना चाहते हैं जो न सिर्फ आपको आत्मनिर्भर बनाए, बल्कि किसानों को भी उनकी इनकम बढ़ाने में मदद करे तो ये तरीके आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं.

आइये जानते हैं ऐसी ही कुछ ख़ास स्कीम जिनसे आप अपनी न सिर्फ पहचान बना सकते हैं मोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं. इतना ही नहीं प्रदेश में सरकार भी आपका साथ देगी काम करने के लिए सब्सिडी भी मिलेगी.

उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं का उठा सकते हैं फायदा. (ईटीवी भारत) उत्तर प्रदेश में उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की अलग अलग कई ऐसी योजनाएं हैं जो न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, बल्कि एक सफल उद्यमी के रूप में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर भी आपको मिल सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में बदलती अर्थव्यवस्था में खेती केवल पारंपरिक फसलों तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि यह मुनाफे का एक बड़ा ज़रिया भी अब बन चुकी है. अपने यूपी में उद्यान विभाग और खाद्य प्रसंस्करण विभाग (Horticulture and Food Processing Department) के द्वारा ऐसी कई शानदार योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जो किसी भी आम व्यक्ति या किसान को न सिर्फ आत्मनिर्भर बना सकती हैं, उन्हें रोजगार देने वाला उद्यमी भी बना सकती हैं. उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की कई योजनाओं का उठाएं लाभ. (ईटीवी भारत) फल-सब्जियों की आधुनिक खेती हो या फूड प्रोसेसिंग यूनिट. ईटीवी भारत ने ऐसी ही कुछ योजनाओं के बारे में मेरठ की उद्यान विभाग की उपनिदेशक पूजा से बात की. पूजा बताती हैं कि बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो कि उद्यान विभाग के द्वारा संचालित की जा रही हैं. जिसमें अन्नदाताओं को केवल उत्पादन ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी सरकार अनुदान देती है. उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग में चल रही लाभकारी योजनाएं. (ईटीवी भारत) छोटे पैक हाउस उद्यान विभाग ऐसे युवा, जो खेती किसानी को पसंद करते हैं या ऐसे किसान जो खुद कुछ और एक्स्ट्रा इनकम को लेकर कोई विकल्प खोज रहे हैं तो, थोड़ी रकम से सरकार के सहयोग से छोटे पैक हाउस उद्यान विभाग बना सकते हैं जिनमें मौसमी फलों के अतिरिक्त आलू, प्याज और लहसुन आदि को स्टोर कर सकते हैं. इसमें 50 प्रतिशत तक अनुदान पैक हाउस के लिए उद्यान विभाग के लिए दिया जाता है और ये योजना वर्तमान में लागू है. उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की कई योजनाओं का उठाएं लाभ. (ईटीवी भारत) राइपनिंग चैंबर राइपनिंग चैंबर (RIPENING CHAMBER) की भी स्थापना की जा सकती है. इसके लिए 35% अनुदान उद्यान विभाग के द्वारा दिया जाता है. इसका सबसे अधिक उपयोग केला (Banana) पकाने के लिए किया जाता है, हालांकि केले के अलावा पपीता (Papaya), अमरूद (Guava), आम (Mango), चीकू, और टमाटर आदि को पकाने के लिए भी राइपनिंग चैम्बर उपयोगी हैं. ये न सिर्फ आसपास के किसानों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि किसानों को अच्छी कीमत भी उनके उत्पादों की मिलेगी. उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग में किसानों और युवाओं के लिए चल रही हैं कई योजनाएं. (ईटीवी भारत) शीतगृह के लिए सब्सिडी इसी प्रकार अगर आलू के किसान हैं तो ऐसे किसानों के लिए तो यह स्कीम बेहद ही उपयोगी है. ऐसे किसान तो खुद का शीत गृह भी बना सकते हैं. अगर कोई भी व्यक्ति स्वयं का शीत गृह बनाता है तो, 35 प्रतिशत सब्सिडी भी मिलेगी. उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत सामान्य कोल्ड चेन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 35 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है.