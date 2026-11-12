अन्नदाता हों या युवा इन खास योजनाओं में से अपने लिए चुनकर खड़ा कर सकते हैं खुद का बिजनेस और साम्राज्य

अन्नदाता हों या युवा इन खास योजनाओं में से अपने लिए चुनकर खड़ा कर सकते हैं खुद का बिजनेस और साम्राज्य
उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की कई ऐसी योजनाएं हैं जो न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, बल्कि सब्सिडी भी दिलाती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 5:29 PM IST
मेरठ: अगर आप खेती किसानी करते हैं या युवा हैं और या फिर जमीन सुगंध आपको आकर्षित करती है, जिससे किसानों के साथ मिलकर कुछ ऐसा अलग करना चाहते हैं जो न सिर्फ आपको आत्मनिर्भर बनाए, बल्कि किसानों को भी उनकी इनकम बढ़ाने में मदद करे तो ये तरीके आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं.
आइये जानते हैं ऐसी ही कुछ ख़ास स्कीम जिनसे आप अपनी न सिर्फ पहचान बना सकते हैं मोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं. इतना ही नहीं प्रदेश में सरकार भी आपका साथ देगी काम करने के लिए सब्सिडी भी मिलेगी.
उत्तर प्रदेश में उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की अलग अलग कई ऐसी योजनाएं हैं जो न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, बल्कि एक सफल उद्यमी के रूप में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर भी आपको मिल सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में बदलती अर्थव्यवस्था में खेती केवल पारंपरिक फसलों तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि यह मुनाफे का एक बड़ा ज़रिया भी अब बन चुकी है.
अपने यूपी में उद्यान विभाग और खाद्य प्रसंस्करण विभाग (Horticulture and Food Processing Department) के द्वारा ऐसी कई शानदार योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जो किसी भी आम व्यक्ति या किसान को न सिर्फ आत्मनिर्भर बना सकती हैं, उन्हें रोजगार देने वाला उद्यमी भी बना सकती हैं.
फल-सब्जियों की आधुनिक खेती हो या फूड प्रोसेसिंग यूनिट. ईटीवी भारत ने ऐसी ही कुछ योजनाओं के बारे में मेरठ की उद्यान विभाग की उपनिदेशक पूजा से बात की.
पूजा बताती हैं कि बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो कि उद्यान विभाग के द्वारा संचालित की जा रही हैं. जिसमें अन्नदाताओं को केवल उत्पादन ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी सरकार अनुदान देती है.
छोटे पैक हाउस उद्यान विभाग
ऐसे युवा, जो खेती किसानी को पसंद करते हैं या ऐसे किसान जो खुद कुछ और एक्स्ट्रा इनकम को लेकर कोई विकल्प खोज रहे हैं तो, थोड़ी रकम से सरकार के सहयोग से छोटे पैक हाउस उद्यान विभाग बना सकते हैं जिनमें मौसमी फलों के अतिरिक्त आलू, प्याज और लहसुन आदि को स्टोर कर सकते हैं. इसमें 50 प्रतिशत तक अनुदान पैक हाउस के लिए उद्यान विभाग के लिए दिया जाता है और ये योजना वर्तमान में लागू है.
राइपनिंग चैंबर
राइपनिंग चैंबर (RIPENING CHAMBER) की भी स्थापना की जा सकती है. इसके लिए 35% अनुदान उद्यान विभाग के द्वारा दिया जाता है. इसका सबसे अधिक उपयोग केला (Banana) पकाने के लिए किया जाता है, हालांकि केले के अलावा पपीता (Papaya), अमरूद (Guava), आम (Mango), चीकू, और टमाटर आदि को पकाने के लिए भी राइपनिंग चैम्बर उपयोगी हैं. ये न सिर्फ आसपास के किसानों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि किसानों को अच्छी कीमत भी उनके उत्पादों की मिलेगी.
शीतगृह के लिए सब्सिडी
इसी प्रकार अगर आलू के किसान हैं तो ऐसे किसानों के लिए तो यह स्कीम बेहद ही उपयोगी है. ऐसे किसान तो खुद का शीत गृह भी बना सकते हैं. अगर कोई भी व्यक्ति स्वयं का शीत गृह बनाता है तो, 35 प्रतिशत सब्सिडी भी मिलेगी. उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत सामान्य कोल्ड चेन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 35 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है.
मल्टी चैंबर कोल्ड स्टोर
आलू के भंडारण के अलावा अगर मौसमी फलों या सब्जियों का भंडारण भी अगर करना चाहते हैं तो उनका भंडारण भी कर सकते हैं. साथ ही इसके लिए मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोर की स्थापना करनी होगी, जिसके लिए 35 प्रतिशत सब्सिडी सरकार दे रही है. ये अनुदान उस व्यक्ति के खाते में सरकार देती है जो, मल्टी चैंबर कोल्ड स्टोर की स्थापना करता है.
कोल्ड स्टोर पर सोलर पैनल के लिए भी सरकार दे रही सब्सिडी
इतना ही नहीं शीत गृह पर बिजली की बचत के उद्देध्य से अहम और कोल्ड स्टोर की ज़रूरत के अनुसार सोलर पैनल भी शीतगृहों पर लगाए जा सकते हैं. इसमें अधिकतम 200 मेगा बाट तक के बिजली कनेक्शन के लिए 12 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी मिल सकती है.
ऐसे किसान या युवा जो ऐसी किसी भी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं. वे किसान समय समय पर अपने जिले के उद्यान विभाग के अधिकारियों से सीधा सम्पर्क कर सकते हैं. जिला उद्यान अधिकारी और उपनिदेशक उद्यान से सम्पर्क कर सकते हैं.
पूजा कहती हैं कि इस तरह से किसान सिर्फ उत्पादन की तरफ ही नहीं बल्कि, बिज़नेस और मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं, जिससे कि उनके उत्पाद का अधिक मूल्य मिल सके. अधिक मुनाफा मिल सके साथ ही शीतगृह की स्थापना से ऐसे अन्नदाता न सिर्फ अपने उत्पाद, बल्कि अन्य किसानों के उत्पाद भी रख सकते हैं. जिससे उन्हें उसके किराए के रूप में आर्थिक लाभ भी होगा.
पॉली हाउस के लिए स्कीम
इसी प्रकार पॉली हाउस की स्थापना को लेकर भी स्कीम हैं, जिनमें 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है. मेरठ देश की राजधानी दिल्ली के भी नज़दीक है तो, ऐसे में गुलाब और जरबेरा के पॉली हाउस भी लगा सकते हैं. इससे किसानों की सामान्य खेती के मुकाबले अधिक कमाई हो सकती है. मेरठ में ऐसे काफी किसान हैं, जिन्होंने ऐसी स्कीम का लाभ लिया और आज न सिर्फ शानदार तरीके से इस पैटर्न पर आगे बढ़ कर काम कर रहे हैं, बल्कि और भी बहुत से खाली हाथों को काम दे रहे हैं.
रेफ्रिजरेटेड वैन
इसी प्रकार खेत खलिहान से कोल्ड स्टोर तक पहुंचे उत्पादों को मार्केट बाजारों और मंडियों तक पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन (Reefer Van) खरीदने पर भी अनुदान दिया जाता है. कोल्ड चैन के लिए बाजार तक कोल्ड स्टोर से सामान पहुंचाने के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा अनुदान (सब्सिडी) दी जाती है. इन सभी के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करके योजनाओं का लाभ ले सकते हैं.
उपनिदेशक उद्यान पूजा के मुताबिक ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी अपनी जमीन हो, बाकी अगर लीज डीड है, 15 साल की रजिस्टर्ड लीज डीड है तो उस पर भी अनुदान दिया जाता है.