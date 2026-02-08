Success story: फूलों की खेती ने बनाया लखपति! 4000 स्कवॉयर मीटर में सालाना होती है लाखों की कमाई
सीकर जिले के श्यामपुरा के रहने वाले किसान ओम प्रकाश फूलों की खेती से सालाना लाखों रूपए की कमाई कर रहे हैं.
Published : February 8, 2026 at 12:31 PM IST
सीकर: राजस्थान में गेंदे के फूल का बगीचा न सिर्फ फिल्मी शूटिंग स्पॉट की तस्वीर को पैदा कर रहे हैं, बल्कि एक किसान के लिए सालाना लाखों रूपए की आमदनी का जरिया भी बनकर उभरा है. प्रगतिशील किसान ओमप्रकाश बोराण ने अपने खेत में तीन साल पहले गेंदे के फूल की खेती की शुरुआत की. जो आज के दौर में उत्पादन के नए आयाम गढ़ रही है. इस उत्पादन के दम पर महीने ओमप्रकाश औसतन दो लाख रूपए और सालाना 48 लाख रूपए कमा रहे हैं. उनका कहना है कि लगभग चालीस फीसदी खर्चे के बाद भी उनकी औसत मासिक आय दो लाख रूपए से ऊपर होती है.
बारी-बारी फसल का उत्पादन : ओमप्रकाश ने बताया कि कृषि विभाग के उद्यानिकी महकमे से मिली जानकारी के बाद उन्होंने गेंदे के फूल की खेती शुरु की थी. यह लगातार दूसरा साल से है जब उनके खेत में नारंगी और पीले रंग के गेंदे के फूल कामयाबी की तस्वीर को पेश कर रहे हैं. ओमप्रकाश के मुताबिक वे बारी-बारी अपने खेत में मौजूद पॉली हाउस में खीरे और फूलों का उत्पादन करते हैं, उनके खेत में दो पॉली हाउस हैं, जिनमें से हाल में उन्होंने 4000 करीब स्कवॉयर मीटर एरिया में गेंदे के फूल लगाएं हैं, तो दूसरे पॉली हाउस में खीरा लगाया है. अगले साल दोनों जगह की फसल को परस्पर बदल देंगे. जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों का तालमेल बना रहेगा.
फिलहाल सर्दियों के कारण अच्छी पैदावार मिलने से रोजाना सीकर मंडी में ही वे 12 से 15 हजार रूपए का फूल भेज रहे हैं. इस तरह से 10 से 12 लाख रूपए वह एक पॉली हाउस से खर्चा निकालने के बाद मुनाफा कमा रहे हैं. ओमप्रकाश ने बताया कि शेडेड हाउस में करीब 4200 स्कवॉयर मीटर क्षेत्र में इसी तरह से उन्होंने खीरे की फसल को तैयार किया है. जिसमें 50 टन के करीब उत्पादन हो जाता है. इस तरह से वे लागत निकालने के बाद हर महीने लगभग एक लाख रूपए तक खीरे की फसल से हासिल कर रहे हैं.
बाजार की तलाश है चुनौती : ओमप्रकाश ने बताया कि उन्हें अपनी उपज का बाजार तलाशने में फिलहाल परेशानी होती है. बड़े शहरों तक माल पहुंचाने के लिए उत्पादन भी अधिक चाहिए, लिहाजा कम प्रोडक्शन के दौरान नजदीक की मंडी में उस भाव के खरीदार नहीं मिलते , जितना उपज की क्वालिटी होती है. वे बताते हैं कि फिलहाल उन्हें खुद बाजार तक जाना होता है, ताकी उपज की उचित दाम मिल सकें.
अन्य फसलें भी लाभ का सौदा : खेती में होने वाले प्रयोगों से जरिए ना सिर्फ मौसम की मार , बल्कि अन्य प्राकृतिक चुनौतियों से निपटने वाले ओमप्रकाश बताते हैं कि उन्होंने अपने खेत के खुले हिस्से में लॉटनल बनाकर मिर्च की पौध लगाई है. इस तरह से उत्पादन लेने के कारण फसल को मौसम के दुष्प्रभाव मसलन पाला गिरने जैसी चुनौती से बचाया जा सकता है. वही मल्चिंग मिट्टी में नमी बनाए रखती है,जिससे कम पानी की जरूरत होती है. उन्होंने बताया कि वे खेत पर फॉर्म पौंड भी तैयार कर चुके हैं, जिसका पानी स्प्रिंकलर और रिसाइकल प्रोसेस से इस्तेमाल होता है. इन सब विकल्पों के कारण उनकी खेती के लिए जमीन से पानी का दोहन करने की जरूरत भी नहीं होती है.
मौसम से बचाव के लिए लॉटनल फायदेमंद : कृषि विभाग के वरिष्ठ पर्यवेक्षक मयंक बताते हैं कि व्यावसायिक फसलों में लॉ टनल के जरिए खेती किसान के लिए फायदे का सौदा है. इसके कारण रिकॉर्ड उत्पादन के साथ-साथ जल्द उपज प्राप्त की जा सकती है. साथ ही बाजार में पहुंचने वाली फसल ताजगी का एहसास करवाती है, जिससे कारण किसान को अधिक फायदा होता है. वे बताते हैं कि लॉटनल मौसम के दुष्प्रभाव को रोकती है. तो नीचे की मल्च खरपतवार को फसल पर असर नहीं डालने देती है. इसके कारण प्रोडक्शन बढ़ जाता है. इसके साथ-साथ मल्च के नीचे लगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अस्सी फीसदी तक पानी की बचत करता है.