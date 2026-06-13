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फर्रुखाबाद में धारदार हथियार से किसान की हत्या; घर के पास खून से लथपथ मिला शव, कनपटी में चोट के निशान

मौके पर जांच करते पुलिस के अधिकारी, विनोद कुमार दीक्षित की फाइल फोटो (इनसेट) ( Photo credit: ETV Bharat )

फर्रुखाबाद : जिले में मेरापुर थाना में शुक्रवार देर रात किसान की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि किसान खेत में कटी पड़ी फसल और सबमर्सिबल देखने गए थे. किसान का शव सुबह घर के पास मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है.



अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) मृतक के भाई हरिमोहन दीक्षित ने पुलिस को बताया कि मेरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम ढर्रा शादी नगर निवासी विनोद कुमार दीक्षित शुक्रवार आधी रात के समय खेतों में कटी पड़ी मक्का की फसल और सबमर्सिबल को देखने गए थे. आरोप है कि वहां से लौटते समय घर के पास उनके सिर पर किसी ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. खोजबीन करने पर सुबह घर के पास उनका खून से लथपथ शव मिला. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



