फर्रुखाबाद में धारदार हथियार से किसान की हत्या; घर के पास खून से लथपथ मिला शव, कनपटी में चोट के निशान
मेरापुर थाना प्रभारी राजीव कुमार पांडे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 9:04 PM IST
फर्रुखाबाद : जिले में मेरापुर थाना में शुक्रवार देर रात किसान की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि किसान खेत में कटी पड़ी फसल और सबमर्सिबल देखने गए थे. किसान का शव सुबह घर के पास मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है.
मृतक के भाई हरिमोहन दीक्षित ने पुलिस को बताया कि मेरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम ढर्रा शादी नगर निवासी विनोद कुमार दीक्षित शुक्रवार आधी रात के समय खेतों में कटी पड़ी मक्का की फसल और सबमर्सिबल को देखने गए थे. आरोप है कि वहां से लौटते समय घर के पास उनके सिर पर किसी ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. खोजबीन करने पर सुबह घर के पास उनका खून से लथपथ शव मिला. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
घटना की सूचना पर मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई. मृतक विनोद कुमार दीक्षित खेती कर परिवार का भरण पोषण करते थे. पूर्व में वह आगरा में टाइल्स का काम करते थे और करीब 2 साल पहले वह गांव आकर खेती करने लगे. उनके सिर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई.
मेरापुर थाना प्रभारी राजीव कुमार पांडे ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. मृतक के कनपटी पर चोट है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. जांच की जा रही है. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. तहरीर के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. अन्य करवाई की जा रही है. अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि घटना की गहनता से जांच की जा रही है.
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