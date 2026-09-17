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बुलंदशहर में किसान की धारदार हथियार से हत्या; सड़क पर सुबह मिला क्षत-विक्षत शव, रात में घर पर सोया था

जांच करते अधिकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर : जिले के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. गुरुवार की सुबह एक किसान (50) की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. रानायच नरेंद्रपुर गांव के रहने वाले एक किसान का शव उसके घर के पास सड़क पर क्षत-विक्षत हालत में पड़ा मिला. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. ​सूचना मिलते ही एसएसपी, एसपी देहात और भारी पुलिस बल फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. एसपी देहात अंतरिक्ष कुमार जैन ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के रानायच नरेंद्रपुर गांव में गुरुवार सुबह किसान लालाराम (40) का शव उनके घर के निकट सड़क पर क्षत-विक्षत हालत में पड़ा मिला. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस महकमे के उच्चाधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट को तत्काल मौके पर बुलाया गया.