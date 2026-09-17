ETV Bharat / state

बुलंदशहर में किसान की धारदार हथियार से हत्या; सड़क पर सुबह मिला क्षत-विक्षत शव, रात में घर पर सोया था

एसपी देहात अंतरिक्ष कुमार जैन ने बताया कि पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जांच करते अधिकारी.
जांच करते अधिकारी. (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 6:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलंदशहर : जिले के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. गुरुवार की सुबह एक किसान (50) की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. रानायच नरेंद्रपुर गांव के रहने वाले एक किसान का शव उसके घर के पास सड़क पर क्षत-विक्षत हालत में पड़ा मिला. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. ​सूचना मिलते ही एसएसपी, एसपी देहात और भारी पुलिस बल फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

एसपी देहात अंतरिक्ष कुमार जैन ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के रानायच नरेंद्रपुर गांव में गुरुवार सुबह किसान लालाराम (40) का शव उनके घर के निकट सड़क पर क्षत-विक्षत हालत में पड़ा मिला. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस महकमे के उच्चाधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट को तत्काल मौके पर बुलाया गया.

परिजनों के मुताबिक, किसान लालाराम प्रजापति खेत से लौटे थे. परिवार के साथ रात का खाना खाया और मकान की छत पर सोने चले गए. नीचे कमरों में पत्नी, छोटा बेटा और बेटी सो रहे थे. बड़ा बेटा दिल्ली में था.

एसपी देहात अंतरिक्ष कुमार जैन ने बताया कि शिकारपुर थाना पुलिस को नरेंद्रपुर रानायच में युवक का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस टीम और उच्चाधिकारियों ने तुरंत घटनास्थल का मुआयना किया और आस-पास के लोगों से गहन पूछताछ की.

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फील्ड यूनिट और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है. एसपी देहात के अनुसार, पुलिस की टीमें मामले की छानबीन में जुटी हैं और बहुत जल्द इस घटना का सफल अनावरण कर आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : बलिया में मां-बेटी की निर्मम हत्या, दोनों के शव अलग-अलग जगहों से बरामद

TAGGED:

MURDER OF FARMER IN BULANDSHAHR
किसान की धारदार हथियार से हत्या
FARMER MURDERED SHARP EDGED WEAPON
BULANDSHAHR POLICE
BULANDSHAHR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.