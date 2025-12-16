ETV Bharat / state

सोनीपत में किसान की हत्या, सिर पर ईंट मारकर सनसनीखेज वारदात, खेत में मिला शव

सोनीपत में एक किसान की हत्या की गई है. सिर पर ईंट से हमला कर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस जांच में जुटी.

सोनीपत में एक किसान की हत्या
सोनीपत में एक किसान की हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 16, 2025 at 9:29 AM IST

2 Min Read
सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में किसान की हत्या का मामले सामने आया है. गांव बली कुतुबपुर में एक किसान के सिर पर ईंट से हमला कर उसकी हत्या की गई. किसान गांव के ही तीन युवकों के साथ शराब पी रहा था. रविवार दोपहर खेत में बने कमरे में खून से लथपथ किसान का शव मिला. पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई के बयान पर युवकों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रातभर पी शराब, सुबह मिला शव: मृतक के भाई सुंदर ने पुलिस को बताया कि "उनके ताऊ के बेटे रवींद्र उर्फ रवीश (39) खेती-बाड़ी करते थे. वह तीन युवकों के साथ बाइक पर सवार होकर खेत में गए थे. देर शाम जब खेतों की तरफ गए तो रवींद्र, बिजेंद्र और दीपक, अर्जुन के साथ बैठकर शराब पी रहे थे. रातभर वीरेंद्र घर नहीं लौटा. रविवार को उसका शव खेत में बने कमरे में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला".

सिर पर किया हमला: सुंदर ने बताया कि "उनके सिर पर ईंट से हमला किया गया था. रवींद्र की बाइक कमरे के बाहर खड़ी थी. सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. परिवार ने पुलिस को सूचना दी इसके बाद खुबडू चौकी प्रभारी कुलदीप अपनी टीम समेत मौके पर पहुंचे".

पुलिस कर रही मामले की जांच: वहीं, एसीपी ने बताया कि "गांव बली कुतुबपुर के खेत में किसान की सिर में ईंट मारकर हत्या की गई है. मामले में मृतक के चचेरे भाई के बयान पर गांव के ही तीन युवकों को नामजद किया गया है. मामले में आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा".

संपादक की पसंद

