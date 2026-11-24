चरखी दादरी में गोबर के विवाद पर खूनी संघर्ष, किसान की पीट-पीटकर हत्या, 18 घंटे बाद खुला जाम
Farmer murdered in Charkhi Dadri: मामूली बात पर हुए खूनी संघर्ष में किसान की जान चली गयी. 18 घंटे तक रोड रहा जाम.
Published : November 24, 2026 at 1:19 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 1:58 PM IST
चरखी दादरी: जिले के गांव महराणा में घर के गेट पर भैंस के गोबर और पानी पिलाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. इस विवाद में 40 वर्षीय किसान मनोज की बेरहमी से हत्या कर दी गई. सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाएं और पुरुष रातभर सड़क पर डटे रहे. सुबह प्रशासन, पुलिस व बाढड़ा विधायक उमेद पातुवास के आश्वासन पर 18 घंटों के बाद जाम खोला.
किसान की हत्या: मृतक के भाई संजय कुमार ने बताया कि "20 नवंबर को दिन में मनोज की पत्नी ने गेट पर भैंस का गोबर करने पर कुछ युवकों को टोका था. इस पर कहासुनी हुई और आरोपियों ने रात को जान से मारने की धमकी दी. उसी रात घर में सो रहे मनोज पर फरसे, कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से हमला कर अधमरा कर दिया. गंभीर हालत में उसे रोहतक पीजीआई भर्ती कराया गया, जहां सोमवार रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मनोज खेतीबाड़ी करता था और अपने पीछे एक बेटा व एक बेटी छोड़ गया है".
हत्या के विरोध में सड़क जाम: मनोज के मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को दादरी-पातुवास रोड पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया. ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. मंगलवार सुबह बाढ़ड़ा विधायक उमेद पातुवास और डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों के सख्त कार्रवाई के आश्वासन के बाद 18 घंटे से लगा जाम खोला गया.
पुलिस की कार्रवाई: डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि "6 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. फरार आरोपियों की तलाश में सीआईए और साइबर सेल की विशेष टीमें दबिश दे रही हैं. जल्द ही बचे हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."
आर्थिक सहायता की घोषणा: घटनास्थल पर पहुंचे विधायक उमेद पातुवास ने पीड़ित परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए 2 लाख रुपये तथा ग्रामीणों ने 1.51 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. विधायक ने कहा कि "कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों ने बेरहमी से एक युवक की हत्या की है. मैं रात को भी ग्रामीणों के बीच आया था और आज सुबह भी प्रशासन के साथ पहुंचा हूं. मैंने एसपी साहब से बात की है, दोषी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो".
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