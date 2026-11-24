ETV Bharat / state

चरखी दादरी में गोबर के विवाद पर खूनी संघर्ष, किसान की पीट-पीटकर हत्या, 18 घंटे बाद खुला जाम

किसान की हत्या से आक्रोशित ग्रामीण ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: जिले के गांव महराणा में घर के गेट पर भैंस के गोबर और पानी पिलाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. इस विवाद में 40 वर्षीय किसान मनोज की बेरहमी से हत्या कर दी गई. सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाएं और पुरुष रातभर सड़क पर डटे रहे. सुबह प्रशासन, पुलिस व बाढड़ा विधायक उमेद पातुवास के आश्वासन पर 18 घंटों के बाद जाम खोला.

किसान की हत्या: मृतक के भाई संजय कुमार ने बताया कि "20 नवंबर को दिन में मनोज की पत्नी ने गेट पर भैंस का गोबर करने पर कुछ युवकों को टोका था. इस पर कहासुनी हुई और आरोपियों ने रात को जान से मारने की धमकी दी. उसी रात घर में सो रहे मनोज पर फरसे, कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से हमला कर अधमरा कर दिया. गंभीर हालत में उसे रोहतक पीजीआई भर्ती कराया गया, जहां सोमवार रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मनोज खेतीबाड़ी करता था और अपने पीछे एक बेटा व एक बेटी छोड़ गया है".