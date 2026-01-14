ETV Bharat / state

किसान की गला रेतकर हत्या, कत्ल की गुत्थी सुलझाने में जुटी फतेहपुर पुलिस

फतेहपुर में किसान की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या. ( ETV Bharat )

फतेहपुर: फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र के टीकर गांव में मंगलवार रात एक अधेड़ किसान की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. बुधवार सुबह अरहर के खेत में शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई. घटनास्थल पर हजारों की संख्या में ग्रामीण जुट गए और आक्रोश का माहौल बन गया. सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ क्षेत्राधिकारी थरियांव वीर सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल सिंह भी मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल में जुट गए. मृतक की पहचान टीकर गांव निवासी रामसुमेर उर्फ प्यारे सिंह (45) पुत्र शिवगोविंद के रूप में हुई. परिजनों के अनुसार रामसुमेर मंगलवार रात करीब 8 बजे खाना खाने के बाद रोज की तरह अपने घर से लगभग एक किलोमीटर दूर स्थित ट्यूबवेल पर सोने के लिए गए थे. जानकारी के मुताबिक वह सामान्यतः सुबह आठ बजे तक घर लौट आते थे, लेकिन बुधवार सुबह नौ बजे तक भी जब वह घर नहीं पहुंचे, तो परिजन चिंतित हो गए. परिजनों ने बच्चों को ट्यूबवेल पर भेजा, जहां ताला लगा मिला. इसी दौरान वहां से वापस लौटते समय बच्चों ने अरहर के खेत में एक शव पड़ा देखा, जिसकी गर्दन कटी हुई थी. बच्चे घबरा कर घर पहुंचे और जानकारी दी. इसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शव की पहचान रामसुमेर के रूप में की.