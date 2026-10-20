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बागपत में हथियार से किसान की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

बागपत: जिले के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के कोताना गांव में 55 वर्षीय किसान का शव खेत में पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान विनोद के रूप में हुई है. किसान के सिर पर चोट के निशान मिलने से मामला संदिग्ध बना हुआ है. परिजनों ने करीब दो महीने पहले बच्चों के बीच कहासुनी को लेकर हुए विवाद की जानकारी दी है.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. एसपी बागपत पूर्णेन्दु सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी.



मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के कोताना गांव का है, जहां 55 वर्षीय किसान विनोद का शव खेत में पड़ा मिला. किसान के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं.



परिजनों के मुताबिक करीब दो महीने पहले बच्चों के बीच कहासुनी को लेकर विवाद हुआ था. इसी जानकारी के बाद मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि इस विवाद का किसान की मौत से कोई संबंध है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया.



एसपी बागपत पूर्णेन्दु सिंह भी मौके पर पहुंचे. एसपी का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा.



