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बरेली में धान रोपाई के पैसे मांगने पर किसान की हत्या, आरोपी की तलाश

बरेली: जिले के आंवला थाना क्षेत्र के करुआताल गांव में धान रोपाई के पैसे मांगने पर, 46 वर्षीय किसान पूरनलाल की कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना की सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश में जुटी गई. घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है.



आंवला इंस्पेक्टर बीनू सिंह के अनुसार, धान रोपाई के भुगतान को लेकर करुआताल गांव के कुछ लोगों से पूरनलाल का विवाद चल रहा था. आरोप है कि शुक्रवार को विवाद बढ़ने पर आरोपी घर में घुस गए और पूरनलाल को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर कर घायल कर दिया. मौके पर मौजूद, लोगों ने किसान को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंवला पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.



मृतक के भाई कुंवर पाल ने बताया कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही आंवला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल, पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने में लगी है.