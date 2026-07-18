ETV Bharat / state

बरेली में धान रोपाई के पैसे मांगने पर किसान की हत्या, आरोपी की तलाश

आंवला थाना क्षेत्र के करुआताल गांव में वारदात, पुलिस मामले की जांच में जुटी.

किसान की लाठी-डंडों से पीट पीटकर हत्या
किसान की लाठी-डंडों से पीट पीटकर हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 1:22 PM IST

|

Updated : July 18, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: जिले के आंवला थाना क्षेत्र के करुआताल गांव में धान रोपाई के पैसे मांगने पर, 46 वर्षीय किसान पूरनलाल की कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना की सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश में जुटी गई. घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है.

आंवला इंस्पेक्टर बीनू सिंह के अनुसार, धान रोपाई के भुगतान को लेकर करुआताल गांव के कुछ लोगों से पूरनलाल का विवाद चल रहा था. आरोप है कि शुक्रवार को विवाद बढ़ने पर आरोपी घर में घुस गए और पूरनलाल को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर कर घायल कर दिया. मौके पर मौजूद, लोगों ने किसान को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंवला पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतक के भाई कुंवर पाल ने बताया कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही आंवला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल, पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने में लगी है.

पूरनलाल अपने पीछे पत्नी भूरी देवी और नौ बच्चों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं. परिवार के मुखिया की हत्या से घर में मातम पसरा है, मामले के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वह आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

आंवला इंस्पेक्टर बीनू सिंह ने कहा कि किसान की हत्या के मामले में अभी तक परिजनों की ओर से कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस संभावित आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते विवाद का समाधान हो जाता तो एक किसान की जान नहीं जाती. फिलहाल पुलिस हर मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: ललिता गौतम हत्याकांड; फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं, पुलिस गिरफ्त में है हत्यारोपी

Last Updated : July 18, 2026 at 1:30 PM IST

TAGGED:

FARMER MURDERED IN BAREILLY
FARMER KILLED PADDY TRANSPLANTATION
BAREILLY MURDER
MURDER CASE IN BAREILLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.