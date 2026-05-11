यमुनानगर में किसान की गोली मारकर हत्या, खेत में गए सतनाम पर घात लगाए बदमाशों ने की फायरिंग
यमुनानगर में किसान की गोली मारकर हत्या. रोजाना की तरह किसान सुबह सैर करने खेत की तरफ गया. हमलावरों ने फायरिंग की.
Published : May 11, 2026 at 10:41 AM IST
यमुनानगर: बाल छप्पर गांव में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई. जब खेतों की तरफ सैर करने निकले एक किसान की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान सतनाम सिंह के रूप में हुई है, जो खेतीबाड़ी का काम करता था. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है.
किसान की गोली मारकर हत्या: जानकारी के अनुसार सतनाम सिंह रोजाना की तरह सोमवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे गांव के पास खेतों की ओर टहलने के लिए निकले थे. इस दौरान पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. गोली लगते ही सतनाम सिंह मौके पर ही गिर पड़े. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.
रंजिश का मामला: वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी. जांच अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि "शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ लग रहा है. बताया जा रहा है कि मृतक जन्म से बोल नहीं सकता था और लंबे समय से कुछ लोगों के साथ उसका विवाद चल रहा था."
पुलिस मामले की जांच में जुटी: डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि "सुबह सूचना मिली थी कि गांव बाल छप्पर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है. शुरुआती जांच में आपसी रंजिश का मामला सामने आ रहा है. कुछ संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है." घटना के बाद से गांव के लोगों में भारी रोष और डर का माहौल बना हुआ है.
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