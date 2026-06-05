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कानपुर में किसान हत्याकांड का खुलासा, भांजे ने फावड़े से काट दी थी गर्दन, मां के अपमान का लेना चाहता था बदला

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गंगा नदी के पास से फावड़ा भी बरामद किया गया है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 11:09 PM IST

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कानपुर : महाराजपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में बीते दिनों हुए कालीशंकर हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस द्वारा की गई जांच में यह सच सामने आया है कि इस वारदात को किसी पुरानी दुश्मनी या लूट के इरादे से नहीं, बल्कि आरोपी द्वारा अपनी मां के अपमान का बदला लेने के लिए अंजाम दिया गया था. आरोपी रिश्ते में मृतक का भांजा है.

पुलिस ने मुख्य आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा भी बरामद कर लिया है. कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

फावड़े से दो बार किया था गर्दन पर वार. (Video Credit; ETV Bharat)

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया, बुधवार की रात को किशनपुर गांव के शिव मंदिर के बाहर किसान कालीशंकर नाम के व्यक्ति लहूलुहान और बेहद गंभीर हालत में पड़े हुए मिले थे. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, मगर उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. इस वारदात के बाद से ही पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया था, जिसे देखते हुए पुलिस ने मामले की छानबीन के लिए चार विशेष टीमों का गठन किया था.

मृतक की बड़ी बेटी निशा की शिकायत पर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से मुख्य आरोपी शुभम को धर-दबोचा गया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी शुभम ने अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या की वजह का खुलासा किया है. आरोपी ने बताया कि मृतक कालीशंकर गांव की महिलाओं के प्रति गलत दृष्टिकोण रखता था और अक्सर उसकी मां के साथ भी अभद्र व्यवहार करता था.

बीते एक जून को आरोपी शुभम काफी तेज आवाज में अश्लील गाने बजा रहा था, जिसका कालीशंकर ने विरोध किया. इस पर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई थी. शुभम का आरोप है कि इस विवाद के दौरान कालीशंकर ने उसके माता-पिता को बेहद भद्दी गालियां दी थीं, जिससे आहत होकर उसने उसी वक्त कालीशंकर को सबक सिखाने और उसे जान से मारने का मन बना लिया था.

विवाद के दौरान आरोपी ने तीन-चार दिनों के भीतर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी और वह लगातार सही मौके की तलाश में था. तीन जून की रात को शुभम अपने घर से फावड़ा लेकर निकला और अंधेरा होने का इंतजार करने लगा. रात के करीब नौ बजे जब कालीशंकर घर से निकलकर शिव मंदिर की तरफ गया, तो आरोपी चुपके से उनके पीछे लग गया.

मंदिर परिसर के पास सन्नाटा देखते ही शुभम ने पीछे से उन पर हमला बोल दिया. जान बचाने के लिए भाग रहे कालीशंकर की गर्दन पर आरोपी ने फावड़े से इतना जोरदार वार किया कि उनकी श्वास नली कट गई और वह वहीं गिर पड़ा. वारदात के बाद आरोपी हथियार को गंगा किनारे छिपाकर फरार हो गया था, जिसे अब पुलिस ने बरामद कर लिया है.

मृतक की पत्नी किसाना के अनुसार, घटना का पता सबसे पहले उनकी देवरानी रामदुलारी को चला, जब वह मंदिर परिसर की तरफ गईं और वहां कालीशंकर को खून से सना हुआ पाया. उनके शोर मचाने पर ग्रामीण और परिजन इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचित किया गया. घायल को पहले कांशीराम अस्पताल और फिर वहां से हैलट अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई.

डीसीपी का कहना है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में नामजद अन्य लोगों की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है, और विवेचना में मिलने वाले सबूतों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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