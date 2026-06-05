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कानपुर में किसान हत्याकांड का खुलासा, भांजे ने फावड़े से काट दी थी गर्दन, मां के अपमान का लेना चाहता था बदला

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : महाराजपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में बीते दिनों हुए कालीशंकर हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस द्वारा की गई जांच में यह सच सामने आया है कि इस वारदात को किसी पुरानी दुश्मनी या लूट के इरादे से नहीं, बल्कि आरोपी द्वारा अपनी मां के अपमान का बदला लेने के लिए अंजाम दिया गया था. आरोपी रिश्ते में मृतक का भांजा है. पुलिस ने मुख्य आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा भी बरामद कर लिया है. कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. फावड़े से दो बार किया था गर्दन पर वार. (Video Credit; ETV Bharat) डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया, बुधवार की रात को किशनपुर गांव के शिव मंदिर के बाहर किसान कालीशंकर नाम के व्यक्ति लहूलुहान और बेहद गंभीर हालत में पड़े हुए मिले थे. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, मगर उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. इस वारदात के बाद से ही पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया था, जिसे देखते हुए पुलिस ने मामले की छानबीन के लिए चार विशेष टीमों का गठन किया था. मृतक की बड़ी बेटी निशा की शिकायत पर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से मुख्य आरोपी शुभम को धर-दबोचा गया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी शुभम ने अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या की वजह का खुलासा किया है. आरोपी ने बताया कि मृतक कालीशंकर गांव की महिलाओं के प्रति गलत दृष्टिकोण रखता था और अक्सर उसकी मां के साथ भी अभद्र व्यवहार करता था.