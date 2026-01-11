ETV Bharat / state

हल्द्वानी किसान आत्महत्या केस, वीडियो में पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, पत्नी और बेटे के बयान दर्ज

दरअसल, हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र स्थित एक निजी होटल में उधम सिंह नगर के काशीपुर निवासी 40 वर्षीय सुखवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली. जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है. आत्महत्या से पहले सुखवंत सिंह ने फेसबुक लाइव आकर एक वीडियो भी जारी किया. जिसमें उधम सिंह नगर के पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वीडियो में सुखवंत आरोप लगाते हुए कहता नजर आ रहा है कि पैसे लेकर उसे बेहद परेशान किया गया, जिससे वो मानसिक रूप से बेहद टूट चुका था.

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के काठगोदाम थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में उधम सिंह नगर के एक किसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. किसान ने खौफनाक कदम उठाने से पहले एक वीडियो भी बनाई. जिसमें उसने प्रॉपर्टी डीलरों समेत उधम सिंह पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वीडियो में किसान करीब 4 करोड़ रुपए के कथित जमीन फर्जीवाड़े के बाद से मानसिक तनाव में आने की बात भी कर रहा है. उधर, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. फिलहाल, किसान की पत्नी और बेटे के बयान दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

सुखवंत सिंह के पिता ने बताया कि काशीपुर क्षेत्र में हुए करीब 4 करोड़ रुपए के कथित जमीन फर्जीवाड़े के बाद से वो लंबे समय से मानसिक तनाव में चल रहा था. आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलरों की ओर से धोखा दिए जाने से उसने आत्मघाती कदम उठाया. वीडियो सामने आते ही उधम सिंह नगर पुलिस में हड़कंप मच गया है. जबकि, इधर, नैनीताल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी का कहना है कि सुसाइड नोट और वीडियो साक्ष्य को कब्जे में ले लिया गया है. जिसके बाद पंचनामे की कार्रवाई की गई. साथ ही मृतक के साथ होटल में मौजूद पत्नी और बेटे के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं.

किसान का पोस्टमार्टम की कार्रवाई (फोटो- ETV Bharat)

होटल में किसान ने उठाया खौफनाक कदम: जानकारी के मुताबिक, सुखवंत सिंह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ काठगोदाम थाना क्षेत्र के गौलापार स्थित एक होटल में ठहरा हुआ था. जहां बीती देर रात पत्नी के सिर पर अचानक किसी चीज से चोट लगी तो वो शोर मचाने लगी. जिसके बाद वो बेटे के साथ कमरे से बाहर निकल गई. जैसे ही उसकी पत्नी और बचे बाहर गए, वैसे ही अंदर गोली चलने की आवाज आई.

जब उसकी पत्नी कमरे में पहुंची तो सुखवंत खून से लथपथ पड़ा हुआ था. उधर, घटना की सूचना मिलते ही काठगोदाम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वहीं, अब पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है. उधर, इस घटना के बाद काशीपुर में पुलिस अलर्ट हो गई है. बताया जा रहा है कि फोर्स तैनात कर ली गई है.

"पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पत्नी और बेटे के बयान दर्ज किए हैं. साथ ही मृतक की पत्नी ने सुसाइड नोट भी दिया है. जिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले में सोशल मीडिया में मृतक का मौत से पहले एक वीडियो भी सामने आया है. उसे भी जांच में शामिल किया जा रहा है. परिजनों की ओर से जो भी तहरीर दी जाएगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी."- मंजूनाथ टीसी, एसएसपी नैनीताल

ये भी पढ़ें-