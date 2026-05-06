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"7000 बीघे जमीन गई है हमारी"; किसान नेता की मांग, बोले- बिना शर्त वापस लिया जाए मुकदमा

किसान नेताओं ने धरना-प्रदर्शन करते हुए निकाली रैली ( Photo credit: ETV Bharat )